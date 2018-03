Vecchiato Art Galleries präsentiert E-GENETIC, eine Skulptur der renommierten, internationalen Künstlerin Rabarama

Padua, Italien (ots/PRNewswire) - - Frisch von ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Cirque du Soleil ist Rabaramas neueste Skulptur ein Kommentar zur Kollision von Menschheit mit Technologie

- Die Skulptur in limitierter Auflage wird von der Künstlerin selbst direkt über das Internet verkauft

Die internationale Künstlerin Rabarama hat eine limitierte Auflage ihrer neuen, kleinen Bronzeskulptur E-GENETIC mithilfe einer bedeutenden historischen italienischen Giesserei geformt. Die Skulptur, von der nur 1.000 Exemplare gegossen werden, ist durch den Einfluss inspiriert, den das Internet auf unser Leben hat, und der eine neue Art von Mensch erschafft. Die Themen Mutation, Schicksal, Körper und Technik haben Rabarama bereits seit den frühen Phasen ihrer Karriere inspiriert.

Dies ist das erste Mal, dass eine renommierte, internationale Künstlerin ein Kunstwerk artwork geschaffen hat, das nur über das Internet ausgestellt und an Sammler verkauft werden.

Über E-GENETIC

Die im Jahr 2013 geschaffene Skulptur E-GENETIC richtet sich an Kunstsammler, die ein besonderes zeitgenössisches Stück suchen, oder an neue Sammler, die ihre Sammlungen mit einem zukunftsweisenden, bezahlbaren Kunstwerk beginnen wollen. (Der Preis von E-GENETIC wird unter 2.000 EURO liegen.) Die Sammler, die E-GENETIC erwerben, werden über soziale Netzwerke besonderen Zugang zu einer engen, auf 1.000 E-GENETIC-Eigentümer begrenzten Gruppe haben, in der sie sich direkt mit Rabarama über die Themen des Internets und dessen Einfluss auf das menschliche Leben und die Kultur, zeitgenössische Kunst und Kunstavantgarde austauschen können.

- Masse: Höhe 21,5 cm/Länge 17,5 cm/Breite 16,5 cm

Über Rabarama

Rabarama (geboren 1969) ist eine Bildhauerin, die in der ganzen Welt ausgestellt hat. Sie wird weltweit von Vecchiato Art Galleries vertreten. Ihre Skulpturen und Gemälde von Männern, Frauen und Hybridwesen, oft in exzentrischen Posen, sind in öffentlichen Räumen von Paris bis Shanghai zu sehen und ihr Werk war auf der 54. internationalen Kunstausstellung der Biennale von Venedig vertreten.

Weitere Informationen unter: http://www.rabarama.com

Über Vecchiato Art Galleries

Die Vecchiato Art Galleries wurde 1986 gegründet und vertritt eine Vielzahl von zeitgenössischen italienischen Künstlern. Weitere Informationen unter:

