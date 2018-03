Weltjugendtag in Rio de Janeiro eröffnet

Über 500.000 Jugendliche auf Copacabana trotzen strömendem Regen und winterlichen Temperaturen - Papst heute im Marienwallfahtsort Aparecida

Rio de Janeiro, 24.07.13 (KAP) Mit einem großen Open-Air-Gottesdienst am berühmten Strand von Copacabana ist am Dienstagabend (Ortszeit) der 28. Weltjugendtag (WJT) in Rio de Janeiro eröffnet worden. Trotz zeitweilig strömenden Regens und einem Temperatursturz auf 15 Grad fanden sich bis zum Abend laut Polizeiangaben über 500.000 Jugendliche aus aller Welt - darunter die angereisten 560 Österreicher - in Regen-Capes auf dem Gelände am Meer ein. Die Gottesdienstbesucher schwenkten fröhlich und ausgelassen Fahnen ihrer Heimatländer und stimmten Gesänge an. Das diesjährige Motto des WJT lautet: "Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker".

Die Messe mit 1.500 Priestern, Bischöfen und Kardinälen wurde geleitet vom Erzbischof von Rio, Orani Joao Tempesta. Sie fand unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt: Auf der Strandpromenade waren viele mit Schlagstöcken und Pistolen bewaffnete Polizisten zu sehen. Nach der Ankunft des Papstes in Rio hatten mehrere hundert Demonstranten gegen den Besuch protestiert.

Papst ab Donnerstag bei Jugendlichen

Der Papst nimmt traditionell nicht an dem Eröffnungsgottesdienst teil. Franziskus wird nach einem Ruhetag am gestrigen Dienstag und einem Besuch des Marienheiligtums Aparecida am Mittwoch erst am Donnerstag im Rahmen einer Willkommensfeier am gleichen Ort erstmals mit den Jugendlichen zusammenkommen. Er wird dann auch die weiteren Höhepunkte des Treffens leiten, darunter die Kreuzwegandacht am Freitag, das Abendgebet am Samstag und den Abschlussgottesdienst am Sonntag, zu dem nach einer jüngsten Schätzung der Organisatoren rund 1,5 Millionen Menschen kommen werden.

