Rauch: ORF-Berichterstattung kennt keinen Genierer

Gebührenzahler haben Recht auf objektive Berichterstattung ohne Scheuklappen

Wien, 23. Juli (ÖVP-PD) "Der österreichische Rotfunk hat scheinbar wieder einmal vergessen, was sein Auftrag ist. Dass es

der 'ZIB 2' keinen Bericht wert ist, wenn die Stadt Linz bei dubiosen Spekulationsgeschäften 450 Millionen Euro Steuergeld in den Sand setzt, spricht Bände. Für die Gebührenzahler wäre es sicher interessant zu erfahren, dass der dafür verantwortliche SPÖ-Finanzstadtrat nach der gegen ihn erhobenen Anklage heute zurück getreten ist", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch heute zur lückenhaften Berichterstattung in der "ZIB 2". "Wer immer an den Schalthebeln dieser definitiv nicht objektiven Berichterstattung sitzt, sollte in sich gehen. Denn der ORF sollte sich an seinen Informationsauftrag erinnern. Das Vertuschen von linken Spekulationsskandalen fällt sicher nicht unter das Rundfunkgesetz", so Rauch, der betont: "Die SPÖ-Finanzskandale häufen sich. Dem kann auch der ORF nicht mehr Abhilfe leisten."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch