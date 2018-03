Bernd Beetz ernennt Geoffroy van Raemdonck zum Chief Executive Officer von St. John Knits

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bernd Beetz, Vorsitzender von St. John Knits, gab heute bekannt, dass Geoffroy van Raemdonck zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde. Geoffroy van Raemdonck ist der Nachfolger von Glenn McMahon, der seit 2007 die Rolle des CEO inne hatte.

"Geoffroy verfügt über eine unvergleichliche Kenntnis des weltweiten Groß- und Einzelhandels, die für uns auf unserem Weg in die nächste Phase der Geschichte unseres Unternehmens von grundlegender Bedeutung ist", erklärte Bernd Beetz, Vorsitzender von St. John Knits. "Er ist ein hervorragender Leiter für das Managementteam und die richtige Person für die weitere Stärkung und das Wachstum des Unternehmens weltweit."

Geoffroy van Raemdonck ist eine gestandene Führungsperson mit fast 20 Jahren Erfahrung im Einzelhandel. Zuletzt war er als Präsident in der Region Südeuropa für Louis Vuitton tätig, wo er für die Unternehmensgeschäfte in 22 Ländern zuständig war, in denen Umsätze von über 1 Milliarde USD erzielt wurden. Im Laufe seiner Karriere bei dem Unternehmen war er in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Zuvor war er in verschiedenen Positionen bei Limited Brands und bei The Boston Consulting Group beschäftigt.

"Ich freue mich sehr, mit einer so großartigen Führungskraft wie Bernd Beetz zusammenzuarbeiten und dieser kultigen amerikanischen Marke zu großem, internationalem Erfolg zu verhelfen", erklärte van Raemdonck. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Managementteam, um auf der erfolgreichen Grundlage, die diese geschaffen haben, aufzubauen."

St. John Knits hatte Herbert Mines Associates für die Suche nach dem neuen CEO beschäftigt.

Informationen zu St. John Knitsde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@696d245aDas Unternehmen St. John, einer der führenden Namen im Bereich der amerikanischen Mode, wurde im Jahr 1962 gegründet. St. John hat sich von einem familiengeführten Unternehmen zu der weltweit bekannten Luxusmarke entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Südkalifornien beschäftigt inzwischen mehr als 2.500 Mitarbeiter und ist ein vertikaler Betrieb mit weltweit ansässigen Büros. Seine Kollektionen werden über erstklassige Facheinzelhändler in 26 Ländern und 25 Einzelhandelsboutiquen, die sich im Unternehmensbesitz befinden, verkauft. Weitere Informationen zu St. John finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.discoverstjohn.com

