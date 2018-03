MBA der Johnson School an Cornell NYC Tech bietet innovative Wirtschaftsausbildung für die vernetzte Welt

(PRN) - - Neues, einjähriges MBA-Programm an innovativem, neuem Tech-Campus im Herzen der Stadt New York

New York (ots/PRNewswire) - An der Johnson School der Cornell University wird Innovation nicht nur gelehrt, sondern gelebt. Die Johnson School ist eine erstklassige Hochschule für Wirtschaft, innovatives leistungsstarkes Lernen und Immersionsprogramme für die MBA-Ausbildung und den Einsatz neuer Technologien, die Studenten in Städten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent miteinander verbinden. Als Reaktion auf Nachfrage des Marktes wird Johnson heute ein neues MBA-Programm an der Wirtschaftsschule Cornell NYC Tech einführen, in dem Wirtschaft, Technologie, Innovation und Unternehmertum in einer intensiven, praktisch orientierten Lernumgebung vereint werden. Das anspruchsvolle, einjährige Vollzeit-MBA-Programm der Johnson School kombiniert ein Wirtschafts-und ein Technologiestudium in New York City, dem weltweit dynamischsten Zentrum für Wirtschaft und digitale Technologien.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20080212/NYTU116LOGO)



"Der MBA-Abschluss auf dem Cornell NYC Tech-Campus ist eine einmalige Chance für uns, unser bewährtes Programm für innovative Ausbildung im Wirtschaftsbereich fortzusetzen, sowohl hinsichtlich der Inhalte als auch der Pädagogik", erklärte Soumitra Dutta, Anne and Elmer Lindseth-Dekan der Johnson-School an der Cornell University. "Wir bieten ein Programm an, das die Tatsache berücksichtigt, dass die Technologie die Wirtschaft verändert hat. Dabei geht es nicht darum, innerhalb der MBA-Programme neue Technologiekurse anzubieten. Wir entwickeln eine neue Ausbildungs- und Lernerfahrung für wirtschaftliche Führungskräfte in einem digitalen Wirtschaftsumfeld."

"Der MBA an der Johnson School ist ein grundlegender Bestandteil unserer Bemühungen, ein neues Modell der technischen Ausbildung zu schaffen, die diese Energie, den Unternehmergeist und die Innovation dieser technischen Umgebung direkt auf den Campus bringt", erklärte Daniel P. Huttenlocher, Dekan der Cornell NYC Tech. "Die MBA-Studenten werden gemeinsam mit Studenten, Dozenten und Forschern der technischen Studiengänge arbeiten, außerdem wird der gesamte Campus von der Perspektive der Studenten der Wirtschaftswissenschaften bereichert werden."

Das MBA-Programm an der Cornell NYC Tech bezieht alle bestplatzierten Programme der Universität in den Bereichen Wirtschaft, Informatik und Technik mit ein. Gelernt wird dabei in einer Umgebung, die den Unternehmergeist beflügelt und die Zusammenarbeit unterstützt, sowie in einer Campus-Kultur, in der Kreativität und Leidenschaft zur Umsetzung innovativer Ideen führen. Inmitten der florierenden Technik-Metropole New York arbeiten die Studenten kontinuierlich an Projekten mit weltweiten Handels- und Startup-Unternehmen. Ergänzt wird diese Arbeit mit den grundlegenden Disziplinen der Wirtschaft, wobei der Schwerpunkt auf den Fähigkeiten und Kenntnissen liegt, die erforderlich sind, um in der digitalen Wirtschaft Unternehmenswert zu schaffen. Des Weiteren werden unter anderem Kurse zu Themen wie Design Thinking, Global Venturing, Leitung durch Innovationen, Möglichkeiten großer Datenmengen und dem Umgang mit technologischen Störungen angeboten.

Das einjährige MBA-Programm an der Cornell NYC Tech ist für Studenten konzipiert, die bereits über einen Abschluss in einem wissenschaftlichen oder technischen Fach sowie über die dazugehörige Arbeitserfahrung verfügen und ihr Fachwissen im Bereich Wirtschaft erweitern wollen und eine Führungsrolle in der digitalen Wirtschaft anstreben. Gelernt wird inmitten der pulsierenden Tech-Metropole New York, gefolgt von einem Sommerkurs in Ithaca, New York. Der erste Jahrgang beginnt sein Studium im Mai 2014 in Ithaca, die beiden darauffolgenden Semester finden auf dem Cornell NYC Tech-Campus statt. Dieser Jahrgang macht seinen Abschluss im Mai 2015 und verlässt die Hochschule mit umfassenden Kenntnissen darüber, wie die Technologie das Wirtschaftsleben verändert. Die Absolventen sind damit bereit für eine Führungsrolle in einem innovativen Unternehmen und dazu, einen Wandel im Unternehmen herbeizuführen.

Informationen zur Johnson School der Cornell University

Die Johnson School der Cornell University bietet fünf Wege zum Cornell MBA: drei Vollzeitprogramme und zwei Programme für Führungspersonen. Johnson bietet auch Dual-Abschlüsse und Zertifikats-Programme in den Bereichen Jura, Industrie- und Arbeitsbeziehungen, Ingenieurwesen, Medizin, Gesundheitsverwaltung und Immobilien. Die Schule bietet eine hervorragende Ausbildung, die auf einem auf Zusammenarbeit ausgelegten, immersiven Ansatz beruht, bei dem die Studenten Erlerntes über geschäftliche Herausforderungen in echten Unternehmen anwenden. Weitere Informationen finden Sie auf:

http://www.johnson.cornell.edu. Weitere Informationen zum MBA-Abschluss an der Cornell NYC Tech:

http://www.tech.cornell.edu/johnsonmba.



Informationen zur Cornell NYC Tech

Die Cornell NYC Tech bietet ein unvergleichbares Modell für eine technische Hochschulausbildung, die wissenschaftliche Exzellenz mit Praxis und unternehmerischer Initiative kombiniert und die auf der neuesten wissenschaftlichen Forschung basiert. Studenten, Dozenten und Experten aus der Industrie lernen und arbeiten zusammen, um Ideen und neue Projekte zu entwickeln, die weltweiten Einfluss haben. Die Cornell University und ihr akademischer Partner, das Technion-Israel Institute of Technology, wurden im Dezember 2011 von der Stadt New York dazu ausgewählt, einen Weltklasse-Campus für angewandte Wissenschaften auf Roosevelt Island zu entwickeln. Dieser Campus befindet sich derzeit im Google-Gebäude im Viertel Chelsea in Manhattan.

Der erste Studiengang der Cornell NYC Tech wurde im Januar eingeführt. Es handelt sich dabei um einen Master of Engineering der Cornell University in Computerwissenschaften. Neben dem MBA der Johnson School wird der Campus ab 2014 auch ein zweijähriges, interdisziplinäres Programm am Jacobs Technion-Cornell Innovation Institute einführen, an dem Studenten duale Masterabschlüsse machen können: einen an der Cornell University und einen am Technion Institute. Insgesamt sollen acht vollständige Studienprogramme angeboten werden. Weitere Informationen zur Cornell NYC Tech finden Sie auf http://www.tech.cornell.edu.

Web site: johnson.cornell.edu/ http://www.johnson.cornell.edu/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Shannon Dortch/sd63 @ cornell.edu/+1-607-255-6417,

Adrienne Nardella /anardella @ coynepr.com /+1-973-588-2000, Jovana

Rizzo/jovana @ berlinrosen.com/+1-646-452-5637 (für Cornell NYC Tech)