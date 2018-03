Mit kostenlosem Roaming macht es noch mehr Spaß, Europa mit dem Zug zu erkunden!

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Kostenlose SIM-Karten für 2.500 Inhaber eines InterRail Global Pass

In der Sommersaison dieses Jahres erhalten die InterRailer ein ganz besonderes Werbeangebot, das das Erlebnis der Zugreise durch Europa maximal verbessert. Seit dem 22. Juli können die Inhaber eines InterRail Global Pass auf http://www.interrail-roaming.eu ihr kostenloses internationales Roaming-Paket in Anspruch nehmen. Zunächst muss man einen gültigen InterRail Global Pass besitzen und schnell sein. Die 2.500 InterRail Roaming-Pakete werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anfragen vergeben.

Das InterRail Roaming-Paket besteht aus einer Prepaid-SIM-Karte mit der Vorwahl +44, die kostenlose eingehende Anrufe und 180 Minuten kostenloser WLAN-Nutzung an ausgewählten Premium Hotspots ermöglicht. Darüber hinaus können unsere Kunden ihr Prepaid-Guthaben nutzen, um bis zu 60 Minuten internationaler Anrufe, 200 SMS oder bis zu 40 MB kostenloser Daten zu kombinieren.

Wenn das Prepaid-Guthaben aufgebraucht ist, kann der Kunde seine SIM-Karte aufladen und von denselben attraktiven InterRail Roaming-Bedingungen profitieren; sie liegen etwa 28 % unter den kürzlich festgelegten Höchstpreisen für die internationale Telekommunikation innerhalb der EU.

Das neu eingesetzte InterRail Management betrachtet die kostenlosen SIM-Karten als idealen Vorteil für die InterRailer, die meist jung sind und mit begrenztem Budget reisen. "Mit InterRail Roaming brauchen unsere Kunden nicht an hohe Telefonrechnungen zu denken, die sie zuhause erwarten. Sie können einfach die Reise geniessen und ihre Smartphones verwenden, um ihre Reise im Internet zu planen, Freunde oder Familie anzurufen oder die Social Media zu nutzen, um ihre Reiseerlebnisse zu teilen", erklärt Silvia Görlach, Marketing & Sales Manager bei InterRail.

InterRail Roaming arbeitet mit 67 Anbietern mobiler Kommunikation zusammen und bietet eine optimale Roaming-Abdeckung, die bei 97 % aller InterRail-Reisen funktioniert (basierend auf dem Reiseverhalten). Von diesem Angebot sind nur Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro und Serbien ausgeschlossen. Da die Schweiz und die Türkei keine EU-Länder sind, gelten für sie andere Bedingungen.

Der InterRail Global Pass gibt seinem Inhaber die Möglichkeit, per Zug durch 30 europäische Länder zu reisen. Zusätzlich werden von InterRail-Partnern eine Reihe von attraktiven Nachlässen und Sonderangeboten bereitgestellt. Der InterRail Global Pass ist als Flexi oder Continuous Pass erhältlich. Flexi Passes ermöglichen es dem Inhaber, innerhalb eines bestimmten Zeitraums an einer vorgegebenen Anzahl von Tagen zu reisen, während der Continuous Pass an jedem Tag seiner Laufzeit gültig ist. InterRail Passes können von Personen erworben werden, die seit mindestens sechs Monaten ihren Wohnsitz in Europa haben. Sie sind für alle Altersgruppen erhältlich, und es gibt besondere Angebote für Jugendliche und Senioren. Der Pass gilt nicht in dem Land, in dem der Inhaber seinen Wohnsitz hat.

Website zur Kampagne: http://www.interrail-roaming.eu

Rückfragen & Kontakt:

Ellie Kingswell, E-Mail: pressinfo @ eurailgroup.org, Tel.:

+31(0)30-7516-500