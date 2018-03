Rauch zu Linzer SWAP: SPÖ-Finanzskandale am laufenden Band

Nächster Höhepunkt von SPÖ-Finanzskandalen - Lückenlose Aufklärung

Wien, 23. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Die Linzer SPÖ-Swap-Affäre rund um den sozialistischen Finanzstadtrat Mayr zeigt einmal mehr: "Die SPÖ produziert Finanzskandale am laufenden Band", stellt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch fest. Der Rücktritt von SP-Finanzstadtrat Mayr war überfällig. Diese Causa ist ein weiterer Höhepunkt in der Serie der SPÖ-Finanzskandale. "Das Mayr auch noch behauptet, er gehe mit 'reinem Gewissen', ist ein Schlag ins

Gesicht aller hart arbeitenden Österreicherinnen und Österreicher", unterstreicht Rauch. Der Stadt Linz droht durch die hochriskanten Spekulationen ein Verlust von insgesamt 450 Millionen Euro. Der ÖVP-Manager fordert eine lückenlose Aufklärung des Falls: "Wir reden hier von Verlusten im dreistelligen Millionen-Bereich. Wenn die SPÖ ehrlich ist, ist diese Causa mit einem Rücktritt noch nicht erledigt. Fraglich ist nämlich, warum der ansonsten ach so redselige SPÖ-Landeschef Ackerl bisher keinen Ton zu diesem Finanzskandal verlauten hat lassen." Die SPÖ-Swap-Affäre in Linz ist nur einer von vielen Fällen der fehlenden Kompetenz in finanziellen und wirtschaftlichen Belangen der SPÖ: Konsum-Pleite, BAWAG-Skandal oder der Salzburger Finanzskandal. "Kein Wunder, dass die Sozialisten nach immer neuen Steuern und Gebühren lechzen, vom sauer erarbeiteten Steuergeld der Österreicher bekommen die Genossen scheinbar nicht genug." ****

