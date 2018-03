Evofem schließt Patientenaufnahme für globale Studie über das nichthormonelle Verhütungsgel Amphora® mit 3200 Probanden ab

San Diego (ots/PRNewswire) - Evofem freut sich, den frühen Abschluss der Patientenaufnahme seiner Phase-III-Zulassungsstudie über das nichthormonelle Verhütungsgel Amphora® bekanntzugeben, an der 3200 Probanden teilnehmen.

Die globale Studie vergleicht Amphora mit Conceptrol®, das auf dem Wirkstoff Nonoxynol-9 basiert und derzeit als einziges samenabtötendes Gel von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen ist.

"Wir sind mit dem Entwicklungsfortschritt von Amphora sehr zufrieden", sagte Tommy G. Thompson, ehemalige US-Minister für Gesundheit und Soziales und Vorstandsvorsitzender von Evofem. "Evofem ist entschlossen, Frauen auf der ganzen Welt eine größere Auswahl von Verhütungsmitteln zu bieten. Als ein preisgünstiges und leicht anwendbares Produkt, das Frauen in eigener Regie und nur im Bedarfsfall verwenden, schließtAmphora unseres Erachtens eine wichtige Marktlücke."

Die klinische Studie über Amphora wird von Health Decisions durchgeführt, einem führenden klinischen Auftragsforschungsinstitut (CRO). "Es ist uns eine große Freude, dass wir die Entwicklung von Evofems Verhütungsmittel Amphora beschleunigen konnten", sagte Dr. med. MPH Michael Rosenberg, der CEO von Health Decisions. "Mit der gleichen preisgekrönten Technologie, die wir in dieser Studie einsetzen, konnten wir bereits vielen anderen Studienträgern helfen, Medikamente und medizinische Geräte schneller als erwartet auf den Markt zu bringen."

Informationen zu Evofem

Evofem LLC ist ein privates Biotechunternehmen, das fortgeschrittene verschreibungspflichtige Medikamente und Verbraucherprodukte in aller Welt auf den Markt bringt. Durch seine Tochtergesellschaften Evofem Inc. und Cosmederm Bioscience erforscht, entwickelt und kommerzialisiert Evofem verschreibungspflichtige und rezeptfreie Produkte in den Bereichen Dermatologie, Schmerzbehandlung, Frauenhygiene, Empfängnisverhütung und Geschlechtskrankheitenprävention. Im Februar 2013 schloss Evofem ein strategisches Bündnis mit WomanCare Global, einer gemeinnützigen Organisation, die qualitativ hochwertige und erschwingliche Frauengesundheitsprodukte über eine nachhaltige Lieferkette in mehr als 100 Ländern erhältlich macht. Ihr besonderer Fokus liegt dabei auf unterversorgten Märkten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Im Rahmen dieser Allianz unterstützt WomanCare Global Evofem beim Verkauf, der Vermarktung und dem globalen Vertrieb seiner Produkte.

