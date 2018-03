Erfolgreicher Flirten mit korrekter Rechtschreibung - Umfrage der Singlebörse bildkontakte.de zum Tag der virtuellen Liebe

Köln (ots) - Die Dating-Website des Jahres meldet: Korrekte Grammatik und Rechtschreibung sind für 53 Prozent der Frauen ein absolutes Muss bei der Online-Partnersuche. 50 Prozent der Befragten meinen, dass man sich virtuell verlieben kann, ohne sich jemals im echten Leben gesehen zu haben. Das hat eine Umfrage zum Tag der virtuellen Liebe (24.07.2013) unter den über zwei Millionen Mitgliedern der Partnerbörse bildkontakte.de ergeben.

Was macht die virtuelle Partnersuche so beliebt? Für 38 Prozent der Frauen ist Zeitmangel entscheidend. Männer überwinden online leichter ihre Schüchternheit (46 Prozent). Während für Frauen korrekte Grammatik und Rechtschreibung in Flirt-Nachrichten entscheidend sind, spricht es 43 Prozent der Männer an, wenn Sie auch etwas über sich selbst schreibt, statt Ihn auszufragen.

Fast doppelt so viele Männer wie Frauen (21 gegenüber 11 Prozent) zögern nicht lange und verabreden sich gleich nach den ersten Nachrichten auf ein Date. Für über 50 Prozent der Befragten ist mindestens ein Telefonat nötig, um ein Treffen in Erwägung zu ziehen. Ein Drittel der Frauen meint: "Dann muss es auf den ersten Blick funken!". Diese Meinung teilt nur jeder fünfte Mann. Christian Kirschey, Gründer und Geschäftsführer der Singlebörse bildkontakte.de erläutert: "Virtuelle Liebesbeziehungen entstehen anders als Offline-Beziehungen, weil Ziel und Rahmen klarer definiert sind."

Einen virtuellen Heiratsantrag findet nur jeder Zehnte süß: 88 Prozent der Befragten halten ihn für unangebracht oder lächerlich. Übrigens melden sich über 50 Prozent der Befragten bei einer neuen Beziehung nicht von der Singlebörse ab. Nette Kontakte möchten sie weiterhin pflegen, außerdem wisse man nie, wie lange etwas Neues hält.

An der Umfrage beteiligten sich rund 1.500 Männer und Frauen. Eine detaillierte Auswertung steht auf http://www.bildkontakte.de/presse/ bereit.

