Frauenpensionsalter - Grossmann erfreut über gemeinsamen Schulterschluss von SPÖ-Frauen und Männern

Wien (OTS/SK) - "Ich freu mich sehr über den breiten und gemeinsamen Schulterschluss von Frauen und Männern aus der SPÖ, damit der Vertrauensschutz in den verfassungsrechtlich gewährleisteten Fahrplan beim Frauenpensionsalter gesichert bleibt", so die steirische SPÖ-Landesfrauenvorsitzende und Nationalratsabgeordnete Elisabeth Grossmann zur einhelligen und klaren Absage der SPÖ zum ÖVP-Vorschlag einer vorzeitigen Anhebung des Frauenpensionsalters. ****

Solange Frauen im Schnitt um ein Viertel weniger als Männer verdienen, nicht die gleichen Karrierechancen haben und zwei Drittel der unbezahlten Arbeit erledigen, solange müssen die Frauen darauf vertrauen können, dass ihre Situation nicht zusätzlich mit einer Pensionsaltersanhebung verschärft wird", so Grossmann. Zudem gehe fast jede zweite Frau, die in Pension gehe, aus der Arbeitslosigkeit oder Krankheit in Pension. "Darum müssen wir uns kümmern, hier ist auch die Wirtschaft gefordert, Vorschläge zu präsentieren."

Mit der SPÖ-geführten Regierung unter Bundeskanzler Werner Faymann wurde hier der richtige Weg eingeschlagen, nämlich arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu setzen, um das faktische Pensionsalter anzuheben. "Darum geht es", so Grossmann, "alles zu tun, damit die Menschen möglichst lange gesund und arbeitsfähig in Beschäftigung bleiben können und sie nicht in die Arbeitslosigkeit treiben." (Schluss) up/sl/mp

