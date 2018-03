ÖH: Donau-Universität-Krems braucht vollwertige Studierendenvertretung

Promotionsrecht ein Schritt von vielen

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ist erfreut über die heute präsentierte Vereinbarung für ein Promotionsrecht an der Donau-Universität Krems (DUK). "Das Promotionsrecht ist nur ein Schritt von vielen auf dem langen Weg zu einer vollwertigen öffentlichen Universität", erklärt Bernhard Lahner vom Vorsitzteam der ÖH. "Ein weiterer Schritt muss die Einbindung in die ÖH sein. Die Studierenden an der DUK zahlen zwar den ÖH-Beitrag, dürfen aber nicht wählen. Das ist ein unhaltbarer Zustand und dieser muss beseitigt werden", fordert Lahner.

Die Donau-Universität Krems ist momentan eine Universität, die stark zur Elitenbildung in Österreich beiträgt. "Töchterles Bekenntnis zu einer vollwertigen Universität ist begrüßenswert, aber als eine Universität, die ausschließlich kostenpflichtige Universitätslehrgänge anbietet, ist die DUK noch meilenweit von diesem Ziel entfernt.", so Bernhard Lahner. Lahner weiter: "Mit dem Promotionsrecht müssen auch reguläre Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt werden. Die Qualität dieser Studiengänge muss durch eine Akkreditierung gewährleistet sein." Die von Minister Töchterle angestrebte Einbindung der Donau-Universität in das UG 2002 erfordert auch einen kostenfreien Zugang.

Zum momentanen Hype um Universitäten und Fachhochschulen äußert sich die ÖH verhalten positiv. "Es freut uns, dass Bildung in der Bundesregierung offenbar wieder ein wichtiges Thema ist. Die chronische Unterfinanzierung der bereits bestehenden öffentlichen Universitäten darf aber nicht vergessen werden und muss schnellstmöglich behoben werden. Bildungspolitik darf nicht nur im Wahlkampf ein Thema sein.", fordert Bernhard Lahner.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Georg Kehrer

Pressesprecher

Tel.: 0676/88852211

Mail: georg.kehrer @ oeh.ac.at

http://oeh.ac.at