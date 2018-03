Aviso: WearFair & mehr 2013 - DIE Messe für Mode und Lifestyle - ökologisch, fair, nachhaltig

Linz/Wien (OTS) - Vom 27.-29. September 2013 wird Linz zur Drehscheibe für alle, die mehr Nachhaltigkeit in ihrem Leben wollen:

Von Mode bis Ernährung, Mobilität bis zu alternativen Geldanlagen reicht das Spektrum von über 100 AusstellerInnen aus ganz Europa, die in den denkmalgeschützten Räume der Tabakfabrik Linz präsentieren, wie modisch, genussvoll, innovativ und vielfältig ein ökologischer, fairer und nachhaltiger Lebensstil sein kann. Begleitet wird die Messe von einem abwechslungsreichen und informativen Rahmenprogramm für Groß und Klein.

In ihrem sechsjährigen Bestehen ist die WearFair zu einem Fixstern am Fair-Fashion-Himmel geworden. Auch heuer laden Dutzende AusstellerInnen zum Hinschauen ein und präsentieren ihre ökofairen Kollektionen auf der Messe wie am Laufsteg. Statt traditionell einer wird es dieses Jahr zwei Modeschauen geben. Das beliebte Nightshopping zählt wie bisher zu einem der zahlreichen Highlights.

Mit der WearFair & mehr geht es heuer aber mit großen Schritten weiter in Richtung eines nachhaltigen Lebensstils: Beim Showkochen von Bio Austria geht es um mehr Geschmack mit biologischen, regionalen und fairen Lebensmitteln, mit der Aktion "Fesch am Rad" und einer Radshow dreht sich alles um ressourcensparende Mobilität.

Bei Diskussionsveranstaltungen tauschen sich ExpertInnen, UnternehmerInnen und JournalistInnen über Alternativen aus, bei Filmvorführungen, Seminaren und Workshops können die BesucherInnen hautnah erfahren, welche Ansätze es zu nachhaltigen Lebensstilen gibt.

Das neue Team, bestehend aus MitarbeiterInnen von Südwind, GLOBAL 2000 und dem Klimabündnis Oberösterreich, hat sich für die WearFair & mehr 2013 ein klar definiertes Ziel gesetzt: "Die WearFair & mehr ist die erste Adresse für all jene, die sich für einen ganzheitlichen ökologischen und nachhaltigen Lebensstil interessieren", erklären die VeranstalterInnen.

Weitere Informationen zur WearFair & mehr 2013 finden Sie unter www.wearfair.at/messe und auf Facebook unter http://www.facebook.com/WearFair

Fotomaterial zum Downloaden auf www.wearfair.at/presse

Tickets:

Ermäßigte Vorverkaufstickets sind ab 1. August in allen Sparkassen und Erste Banken erhältlich.

Ermäßigte Eintrittskarten erhalten: BesitzerInnen der Familienkarte OÖ und der Linzcard, AK-Mitglieder mit der Leistungskarte, InhaberInnen des Aktivpasses, SchülerInnen, Studierende, Arbeitslose, Zivildiener, AsylwerberInnen, PensionistInnen

Kinder bis 15 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Die WearFair & mehr 2013 wird von Sparkasse Oberösterreich, Land Oberösterreich, LT1, OÖ Nachrichten, Life Radio, Linz verändert, Linz Tourismus, Wirtschaftskammer Österreich, AK Oberösterreich, Modeschule Ebensee, Grüne Wirtschaft, Tencel und promoteXx unterstützt.

