ÖH: Nachholbedarf in der Frauenförderung

Zusammenarbeit mit BMWF wünschenswert

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) zeigt sich bestürzt über die heute von Wissenschaftsminister Töchterle und dem Institut für Höhere Studien (IHS) präsentierten Ergebnisse einer Studie zur Situation von Studentinnen. "Die eklatanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen - sowohl in finanzieller als auch in struktureller Hinsicht - sind ein klarer Auftrag für Töchterle hier Taten zu setzen.", meint Julia Freidl vom Vorsitzteam der ÖH: "Es wird wieder einmal bestätigt, dass Studentinnen wesentlich seltener technische Studien wählen und auch beim Übertritt in ein weiterführendes Studium deutlich unterrepräsentiert sind." Die ÖH sieht Handlungsbedarf in mehreren Feldern.

"Ein wesentlicher Teil der Ergebnisse ist die Tatsache, dass Frauen pro Monat durchschnittlich 80 Euro weniger zur Verfügung haben. Dieser Unterschied ist vor allem in Anbetracht der ohnehin sehr angespannten budgetären Situation von Studierenden erschreckend.", erklärt Freidl. Das Auslaufen der Familienbeihilfe wird von den StudienautorInnen als ein Grund für diese Ungleichheit genannt; ebenso wie die geschlechterspezifisch unterschiedliche Bezahlung der erwerbstätigen Studierenden. Erwerbstätige Studentinnen verdienen bis zu zehn Prozent weniger pro Arbeitsstunde. "Die Gründe für diesen Gender Pay Gap liegen maßgeblich in der Studienwahl", so Freidl: "Männer wählen öfter Studien, die besser auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes zugeschnitten sind, was sich positiv auf das zukünftige Gehalt auswirkt."

"Generell stellen Frauen mit 54 Prozent etwas mehr als die Hälfte der Studierendenschaft Österreichs. Im internationalen Vergleich nimmt Österreich hier eine Vorreiterrolle ein.", so Julia Freidl. Die Geschlechtsunterschiede zwischen den Studienrichtungen variieren jedoch stark. Auch die Übetrittsquoten von Frauen und Männern an Universitäten vom Bachelor- ins Mastersudium sind unterschiedlich, mit 77 Prozent bei Frauen und 87 Prozent bei Männern. "Es ist wichtig, die Förderprogramme für Frauen auszuweiten anstatt diskriminierende Zugangsbeschränkungen in den Mastern einzuführen", betont Freidl. Die ÖH wünscht sich auch einen intensiven Austausch mit dem Wissenschaftsministerium über gemeinsame Maßnahmen in der Frauenförderung.

