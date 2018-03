Steindl: GmbH Neu bringt neuen Schwung in Österreichs Wirtschaft

Seit 1. Juli 2013 bereits 390 Unternehmensgründungen nach diesem Modell – Neue Unternehmen bedeuten neue Arbeitsplätze

Wien, 23. Juli 2013 (ÖVP-PK) "Die GmbH Neu bringt neuen Schwung in die österreichische Wirtschaft", sagt der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, Konrad Steindl, zur Präsentation der aktuellen Zahlen zur GmbH Neu durch Justizministerin Beatrix Karl. Die Zahlen sprechen für sich: Seit in Kraft treten des Gesetzes am 1. Juli 2013 wurden bereits 390 Unternehmen nach dem Modell GmbH Neu gegründet. "Damit konnte der Negativtrend bei GmbH-Gründungen gestoppt werden." Das sei der Beweis, dass die GmbH Neu ein attraktives Geschäftsmodell für Österreich ist, sagt Steindl. "Durch die GmbH Neu wird der Schritt in die Selbstständigkeit erleichtert. Die neu gegründeten Unternehmen treiben die Wirtschaft an und schaffen Arbeitsplätze." Steindl betont: "Nur wenn Jungunternehmer Mut zur Selbstständigkeit haben, wird der Wettbewerb angekurbelt und die Wirtschaft wächst. Mit der neuen GmbH werden Unternehmensgründungen erleichtert, weil bürokratische Hürden abgebaut und die strengen rechtlichen Rahmenbedingungen garantiert werden." Das macht die GmbH im internationalen Vergleich attraktiver und hält sie wettbewerbsfähig. "Damit hat die ÖVP den Grundstock für mehr Arbeitsplätze und ein gesundes Wirtschaftswachstum in Österreich gelegt", so Steindl abschließend. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei