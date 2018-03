FPÖ-Rettl: Kärnten Therme: FPÖ Villach fordert volle Transparenz

Umfassende Aufklärung rund um die Kärnten Therme durch den Bundesrechnungshof wird verlangt

Klagenfurt (OTS) - In Hinblick auf die Turbulenzen rund um die Kärnten Therme GmbH in Villach, über die in diesen Tagen heftig diskutiert wird, fordert die freiheitliche Vizebürgermeisterin Wally Rettl volle Aufklärung und Transparenz. Um "politisches Zudecken" zu verhindern und den Verdacht auszuräumen, es könnte etwas unrechtmäßig sein, müsse der Bundesrechnungshof Kraft seiner gesetzlichen Aufgabe, Unternehmen, die im Miteigentum von Städten über 10.000 Einwohner stehen, zu kontrollieren, diese Causa rasch überprüfen.

"Nur dann ist es für die Steuerzahler gewährleistet, dass künftig keine wie immer gearteten Fehlentwicklungen mehr stattfinden können. Die zur Beschlussfassung im Gemeinderat anstehende Änderung der Haftungsübernahme für die Kärnten Therme GmbH wird von uns Freiheitlichen mitgetragen, da die Alternative die Schließung der Therme bedeuten würde", erklärt Vizebürgermeisterin Rettl.

"Aus diesem Grund werden die Freiheitlichen in Villach bei der kommenden Gemeinderatssitzung am Mittwoch, den 31. Juli 2013 einen Antrag auf Prüfung durch den Bundesrechnungshof einbringen. Ich lade alle anderen Gemeinderatsfraktionen im Sinne von Verantwortungsbewusstsein und Transparenz ein, unserem Antrag die Zustimmung zu erteilen. Uns Villacher Gemeindevertretern muss es ein Anliegen sein, der Kärnten Therme eine positive Zukunft zu ermöglichen", so Wally Rettl abschließend.

