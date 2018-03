Linzer Swap-Affäre: BZÖ-Widmann: "Auch Rolle von SPÖ-Dobusch in der Causa klären"

Linz/Wien (OTS) - "Jetzt müssen rasch alle Fakten auf den Tisch. Auch die Rolle des Linzer SPÖ-Bürgermeisters Dobusch in dieser Causa muss nun geklärt werden, denn die Wahrscheinlichkeit, dass er von den Swap-Geschäften nichts gewusst hat, ist eher gegen Null gehend", sagte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann zum Rücktritt des Linzer SPÖ-Finanzstadtrats Mayr.

"Nun gilt es diesen Skandal restlos aufzuklären, denn es geht hier um einen potenziellen von 460 Millionen Euro Verlust. Hier müssen weitere mögliche politische Verantwortungsträger, die in diesem Fall involviert sein könnten, aufgespürt werden. So leicht dürfen sich nämlich die Linzer Rathausparteien nicht aus ihrer Verantwortung stehlen. Die Stadt Linz braucht nun einen Kassasturz. Dabei gilt es auch eine ehrliche Verantwortung an den Tag zu legen", forderte Widmann und weiter: "Auch SPÖ-Soziallandesrat Josef Ackerl muss zu den Machenschaften seines Parteifreundes Stellung beziehen, denn bis heute hat der Landesrat, der sonst nicht wirklich mundfaul ist, nobel dazu geschwiegen".

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ