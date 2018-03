Rauch: GmbH Neu löst Gründerboom aus

Seit 1. Juli 390 GmbH Neu-Gründungen – ÖVP entfesselt Wirtschaft, baut Hürden ab und stärkt Jungunternehmertum

Wien, 23. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Mit der GmbH Neu haben wir einen regelrechten Gründerboom ausgelöst. Erst seit 1. Juli ist das Gesetz in Kraft und wurde österreichweit bereits 390-mal in Anspruch genommen", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den aktuellen Zahlen zur GmbH Neu, die Justizministerin Beatrix Karl heute in der Steiermark präsentiert hat. Die Senkung des Mindeststammkapitals auf 10.000 Euro macht den Sprung in die Selbstständigkeit attraktiver und erleichtert die rasche Umsetzung kreativer Geschäftsmodelle. "Die GmbH Neu ist eine Idee von Michael Spindelegger und beweist: Die ÖVP hat die Zukunft im Blick. Denn Unternehmer sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie sind es, die Arbeitsplätze schaffen. Daher müssen wir ihnen die besten Rahmenbedingungen bieten und den Menschen Mut zum Unternehmertum machen", betont Rauch. ****

"Mit der GmbH Neu unterstützt die ÖVP vor allem Jungunternehmer bei der Finanzierung ihrer Geschäftsideen. Denn wer die Wirtschaft stärkt, sichert den Wohlstand und schafft Arbeitsplätze", erklärt Rauch, und weiter: "Die ÖVP ist und bleibt verlässlicher Partner für die Fleißigen und Tüchtigen in diesem Land. Mit dem ständigen Rufen nach neuen Steuern hingegen gefährdet die SPÖ den Wirtschaftsstandort Österreich und entmutigt jene, die sich etwas aufbauen wollen." Rauch abschließend: "Hürden abbauen und die Wirtschaft entfesseln, damit wir ein attraktiver

Wirtschaftsstandort bleiben und auch unsere Kinder ein Land vorfinden, in dem sie alle Möglichkeiten haben - dafür stehen Michael Spindelegger und die ÖVP. Wir setzen die richtigen Impulse für Neugründungen und sichern so Wohlstand, Wachstum und Arbeitsplätze."

