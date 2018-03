NEOS: Der Jugend steht das Wasser bis zum Hals!

NEOS präsentiert Jugend-Spot "Jede Sekunde"

Wien (OTS) - "Uns steht das Wasser bis zum Hals!", warnt Niki Scherak, der 26-Jährige NEOS Spitzenkandidat für Niederösterreich bei der Präsentation des Jugend-Spots von NEOS am Dienstag den 23. Juli am Badeschiff in Wien. "NEOS spricht sich klar gegen die aktuelle Schuldenpolitik aus. Anstatt sinnvoll in Wissenschaft, Forschung und Infrastruktur zu investieren, verprasst die Regierung unser Geld für Reformblockaden, ihren Wahlkampf und verteilt obendrauf noch überteuerte Wahlzuckerln. Diese unverantwortliche Schuldenpolitik wird verheerende Folgen für die Jugend von heute haben."

NEOS Jugendspot - von Jungen für Junge

Im Wahlkampf baut NEOS vor allem auf das Engagement junger Volontäre, die in ihrer Freizeit engagiert für die "pinke Sache" kämpfen. Die Jugendkampagne steht unter der Leitung von Claudia Gamon, ihrerseits mit 24 Jahren auch Jugend-Kandidatin auf der NEOS-Bundesliste (Platz 6) für die Nationalratswahl.

"Unser Spot zeigt weder gecastete Akteure, noch wurde er von einer großen Agentur gestaltet - die Darsteller sind alle bei NEOS engagiert. Die Produktion übernahmen zwei junge Video-Künstler, das kreative Konzept wurde von jungen Leuten gemeinsam erarbeitet", so Gamon zur Entstehung des Spots.

"Wir sind stolz darauf, so ein engagiertes, junges Team zu haben, das nicht weiter zusehen will sondern gemeinsam anpackt, um Österreich nachhaltig zu verändern", so NEOS Spitzenkandidat Matthias Strolz.

Die Schulden-Lüge: Jede Sekunde zählt

Das Video zeigt, was passiert, während die Politik wartet und weiterhin still steht, statt Reformen zu initiieren,: Die Staatsschulden steigen jede Sekunde - konservativ geschätzt - um rund 300 Euro an.

2012 zeigte einen historischen Höchststand der Gesamt-Staatsschulden mit über 227 Mrd. Euro. Berücksichtigt man das Wachstum der Schulden der letzten Jahre, bedeutet das derzeit eine Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 30.000 Euro.

NEOS steigt für die Jungen in den Ring

Auch Strolz verurteilt die Verantwortungslosigkeit der Politik: "Das ist ein Skandal. Noch bevor ein junger Mensch seinen 18. Geburtstag feiert, schnallen wir ihm bereits einen 30.000 Euro Schulden-Rucksack auf den Rücken. Es ist Zeit, die Wahrheit aussprechen und ein Armutszeugnis der Regierung, dass sie das nicht schafft: die Staatsschulden und somit auch die Zinsdienste schlagen mit fast 8 Mrd. Euro größere Löcher ins Budget als die Gesamtausgaben für Bildung. Das ist Raub an den Jungen. Die Schulden fressen unsere Zukunft auf."

LINK ZUM VIDEO: www.neos.eu/tuwasmitvideo

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Wolfram

presse @ neos.eu

T.: 06767743000