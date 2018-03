Frauenpensionen - Cap: 315.000 Betroffene sind kein "Nebenschauplatz"

Wien (OTS/SK) - Nach einem internen ÖVP-Streit über eine vorzeitige Erhöhung des Frauenpensionsalters versucht ÖVP-Chef Spindelegger jetzt die Notbremse zu ziehen und bezeichnet das Thema als "Nebenschauplatz", der derzeit nicht so wichtig sei. "Von einer vorzeitigen Anhebung des Frauenpensionsalters, wie Spindelegger das vorschlägt, wären rund 315.000 Frauen ab 45 Jahren in Österreich betroffen. Das als "Nebenschauplatz" zu bezeichnen, ist eine Verhöhnung der Anliegen dieser berufstätigen Frauen", so SPÖ-Klubobmann Josef Cap am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Frauen sind noch immer strukturell benachteiligt, bei den Einkommen, beim Zugang zu Führungspositionen und bei der Verteilung von unbezahlter und bezahlter Arbeit. Daraus resultiere auch ein deutlicher Einkommensunterschied im Alter. Die Medianpension von Frauen liegt bei 811 Euro, die der Männer bei 1.433 Euro. Zudem komme, dass in Österreich 19,9 Prozent aller Frauen aus der Arbeitslosigkeit in Pension gehen und 34 Prozent aller Frauen aus der Arbeitslosigkeit in die Invaliditätspension gehen. Darum müsse man sich stärker kümmern, hier sei auch die Wirtschaft gefragt, Vorschläge zu liefern.

Eine vorzeitige Anhebung würde die Situation der Frauen zusätzlich noch verschärfen. "Daher gilt für die SPÖ das in die Verfassung geschriebene Jahr 2024, ab dem die Angleichung beginnt. Darauf können sich Frauen verlassen", erteilte Cap dem Vorschlag Spindeleggers eine klare Absage. (Schluss) ps/sl

