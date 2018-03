"Weltjournal" und "WELTjournal+" am 24. Juli: "Mythos

Flugsicherheit" und "Kreuzfahrtschiffe - Die Gefahr reist mit"

Wien (OTS) - Das "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - geht am Mittwoch, dem 24. Juli 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 in der Reportage "Mythos Flugsicherheit" der Frage nach, ob teure Technologie in Flughafen-Checkpoints tatsächlich effektiv ist oder ob sie bloß eine Scheinsicherheit erzeugt. Zweiteres findet etwa der Wiener Physiker Werner Gruber und zeigt, dass Kontrollsysteme ausgetrickst werden können - das Flugzeug aber dennoch eines der sichersten Verkehrsmittel ist.

Die anschließende "WELTjournal +"-Reportage "Kreuzfahrtschiffe - Die Gefahr reist mit" berichtet um 23.00 Uhr, wie die Kreuzfahrtveranstalter auf die Concordia-Katastrophe reagiert haben:

So finden jetzt die Rettungsübungen mit den Passagieren noch vor dem Ablegen im Hafen statt und nicht erst auf hoher See. Außerdem wird die Besatzung der Luxusliner besser für den Ernstfall geschult.

"Weltjournal: Mythos Flugsicherheit"

Mehr als fünf Milliarden Flugreisen werden jedes Jahr unternommen -und damit mehr als fünf Milliarden Personenkontrollen an Flughäfen. Seit den Anschlägen vom 11. September gelten weltweit verschärfte Sicherheitsvorschriften: vom Verbot, Flüssigkeiten an Bord zu nehmen, bis zur Aufforderung, die Schuhe auszuziehen, vom maschinenlesbaren Pass bis zur Durchleuchtung mit Ganzkörper-Scannern. Lange Wartezeiten und Unannehmlichkeiten sind die Folge, doch die meisten Fluggäste nehmen sie gerne auf sich: Die Kontrollen vermitteln ein Gefühl von Sicherheit.

"WELTjournal+: Kreuzfahrtschiffe - Die Gefahr reist mit"

Während in Italien Unglückskapitän Francesco Schettino vor Gericht steht, fragen sich viele Kreuzfahrt-Urlauber/innen, welche Lehren aus der Costa-Concordia-Katastrophe gezogen wurden. Eineinhalb Jahre nach dem Schiffsunglück, bei dem 32 Menschen starben, boomt die Kreuzfahrtindustrie wie nie zuvor: Trotz der Wirtschaftskrise freut sich die Branche über eine Wachstumsrate von zehn Prozent. Allein in den nächsten zwei Jahren sollen mindestens zehn neue Riesenschiffe, jeweils für 3.000 Reisende, in Dienst gestellt werden. Die neuesten Mega-Kreuzer bieten sogar Platz für mehr als 8.000 Urlaubsgäste. Doch wie klappt im Ernstfall die Evakuierung eines so großen Schiffs?

