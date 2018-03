"Mahlzeit Burgenland": Jutta Steidl, Präsidentin der Österreichischen Autistenhilfe, und Verfassungsjurist Heinz Mayer zu Gast

Prominente Gäste in der beliebten Mittagssendung von "Radio Burgenland"

Eisenstadt (OTS) - In "Mahlzeit Burgenland", der beliebten Mittagssendung von Radio Burgenland, sind in den kommenden Tagen ab 11.00 Uhr wieder interessante Persönlichkeiten live zu Gast: Erwartet werden u.a. Jutta Steidl, Präsidentin der österreichischen Autistenhilfe, und Verfassungsjurist Heinz Mayer.

Am Donnerstag, dem 25. Juli, ist Jutta Steidl in "Mahlzeit Burgenland" zu Gast. Sie ist Präsidentin der österreichischen Autistenhilfe, zweifache Großmutter und leidenschaftliche Köchin. Am liebsten kocht sie gemeinsam mit ihrem Mann.

Verfassungsjurist Heinz Mayer ist Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Wien. Der begeisterte Segler und Eissegler ist am Freitag, dem 26. Juli, zu Gast im "Mahlzeit Burgenland"-Studio.

"Mahlzeit Burgenland", Montag - Freitag von 11.00 bis 13.00 Uhr auf Radio Burgenland.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Burgenland

Barbara Marchhart

Tel.: 02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at