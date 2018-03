Frauenpensionsalter - LH Voves kritisiert: 315.000 betroffene Frauen für Bundes-VP-Spitze nur Nebenschauplatz?

Unterstützung bei längerem Verbleib im Erwerbsleben zielführender als vorzeitige Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters

Wien (OTS/SK) - Dass die Spitze der Bundes-VP zuerst von einer vorzeitigen Erhöhung des Frauenpensionsalters und wenige Tage später nur noch von einem "Nebenschauplatz" und "Sommerthema" spricht, ist für den steirischen Landeshauptmann Franz Voves unverständlich. "Da geht es um 315.000 betroffene Frauen - und diese sind für die schwarze Parteispitze also nur ein 'Nebenschauplatz'?, kritisiert Voves und erinnert daran, dass das ÖVP-intern nicht überall so gesehen wird. Die Anpassung des Frauenpensionsalters an das der Männer ist in der Verfassung mit Beginndatum 2024 festgeschrieben, und das solle auch eingehalten werden, betont der Landeshauptmann, denn: "Versprochen ist versprochen." ****

"Das gesetzliche Pensionsantrittsalter anzuheben, bevor das faktische Antrittsalter erhöht wurde, halte ich für wenig zielführend. Viele Frauen arbeiten im Dienstleistungssektor und bekommen mit fortgeschrittenem Alter keine Anstellung mehr in diesem Bereich. Rund ein Fünftel aller Frauen geht aus der Arbeitslosigkeit in Pension. 34 Prozent aller Frauen gehen aus der Arbeitslosigkeit in die Invaliditätspension. Welchen Nutzen hätte hier ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter?", fragt Franz Voves und unterstreicht, dass "wir die Frauen vielmehr dabei unterstützen müssen, länger gesund im Erwerbsleben zu bleiben".

Die SPÖ werde in jedem Fall dabei bleiben, das Frauenpensionsalter nicht vor 2024 zu erhöhen, das habe gestern auch Bundeskanzler Werner Faymann erneut zugesichert.

Hintergrund: Das Frauenpensionsalter bereits ab 2014 anzuheben würde 210.000 Frauen zwischen 49 und 59 Jahren betreffen, zusammen mit jenen Frauen ab 45, die bereits jetzt von der Anhebung betroffen sind, geht es in Summe um 315.000 Frauen. (Schluss) bj

