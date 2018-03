Karlheinz Töchterle: Qualitätsvolle Weiterentwicklung an der Donau-Universität Krems

Arbeitsgespräch im Bundeskanzleramt zum Promotionsrecht - gesamthafte Einbettung in die Entwicklung des Hochschulraums und Einbindung relevanter Hochschulpartner notwendig

Wien (OTS) - Die Wichtigkeit von Maßnahmen im Bereich von Wissenschaft und Forschung als Teil einer Gesamtstrategie zur Stärkung des tertiären Sektors und die qualitätsvolle Weiterentwicklung an der Donau-Universität Krems (DUK) standen heute im Mittelpunkt eines Arbeitsgesprächs, so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle nach dem Treffen mit Bundeskanzler Werner Faymann, Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger und Niederösterreichs Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll. Konkret sollen die entsprechenden Schritte zur Einführung des Promotionsrechts - es wurde bereits 2008 im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung der Universität thematisiert und bildet auch den Hintergrund für die Erwähnung der DUK im Regierungsprogramm der aktuellen Gesetzgebungsperiode - in Abstimmung mit der Hochschulkonferenz und den Betroffenen gesetzt werden. "Für mich ist zentral, dass die Qualität stimmt und auch sämtliche relevante Hochschulpartner in diesen Prozess eingebunden sind", so Töchterle.

Erste Gespräche mit Hochschulpartnern wurden bereits geführt und es wurde beim heutigen Gespräch im Bundeskanzleramt vereinbart, beim Ministerrat am 13. August 2013 ein entsprechendes Gesetz in eine sechswöchige Begutachtung zu senden. Im Zuge des weiteren Prozesses werden die Teilnehmer der Hochschulkonferenz eingebunden, der Wissenschaftsrat soll diesen Prozess auch wissenschaftlich begleiten. Für Töchterle trägt dieser Schritt auch der stets steigenden Bedeutung der Weiterbildung Rechnung, die bspw. auch in der Strategie der Bundesregierung für Lebensbegleitendes Lernen abgebildet ist.

Das Promotionsrecht ermöglicht die Ausbildung des eigenen wissenschaftlichen Nachwuchses, die Steigerung der Attraktivität als Arbeitsplatz für renommierte Professorinnen und Professoren und die Stimulierung von Forschungskooperationen. Im Rahmen von seit 1996 bestehenden Kooperationen der DUK mit anderen Universitäten begleiten und betreuen Professor/innen der DUK Dissertant/innen, die an anderen Universitäten inskribiert sind. Derzeit (2012) werden an der Donau-Universität Krems 26 Dissertationen in dieser Form betreut. Die Promotionen selbst erfolgen jedoch jeweils an den anderen Universitäten. Um die Attraktivität der DUK weiter zu steigern, strebt diese ein vollwertiges Promotionsrecht an.

Im Regierungsprogramm ist verankert, dass "einer Gesamtgestaltung des österreichischen Hochschulraums entsprechend" die "gänzliche Überführung der Donau-Universität Krems in ihrer bisherigen Dimension in den Rahmen des UG 2002 geprüft werden" soll (siehe Regierungsprogramm, S. 203). Auch in der Leistungsvereinbarung zwischen der Donau-Universität Krems und dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ist das Promotionsrecht thematisiert worden. Im Sinne der Erfüllung des Regierungsprogramms und der laufenden Weiterentwicklung des Hochschulplans soll nun dieser weitere Schritt gesetzt werden. Dazu haben im Vorfeld Arbeiten im Wissenschaftsministerium stattgefunden, ebenso ein Gespräch mit Vertreter/innen der DUK, der Universitätenkonferenz, der Senate und dem Wissenschaftsrat. Ziel ist es, mit dem Promotionsrecht national wie international die Wettbewerbsfähigkeit der DUK weiter zu steigern und die am Campus Krems vorhandene wissenschaftliche Infrastruktur bestmöglich nutzen zu können.

Der Vorschlag, der nach dem Sommer-Ministerrat in Begutachtung gehen soll, enthält:

- Ein Promotionsrecht der Donauuniversität Krems.

- Die jeweiligen PhD-Studiengänge bzw. Programme, die eingerichtet werden, bedürfen vor ihrem konkreten Start einer Studiengangsakkreditierung im Sinne des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetzes durch eine externe Qualitätssicherungsagentur.

- Das Doktoratsstudium muss mindestens drei Jahre dauern.

- Nach acht Jahren ist eine Evaluierung vorgesehen.

- Weiters sieht die bestehende Rechtslage vor, dass die konkreten Felder, in welchen PhD-Studiengänge bzw. Programme angeboten werden sollen, in der Leistungsvereinbarung festgehalten werden müssen. Dazu bedarf es einer Abänderung der aktuellen Leistungsvereinbarung.

Die Donau-Universität Krems (DUK) wurde 1994 auf Basis einer 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich als Universität für Weiterbildung gegründet. Die Eigentümer der Weiterbildungsuniversität sind der Bund und das Land Niederösterreich. Die DUK hat sich im Bereich der Weiterbildungsuniversitäten einen exzellenten Ruf erarbeitet. Aktuell nutzen rund 7.000 Studierende die Ausbildungsmöglichkeiten an der DUK.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at