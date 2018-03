Onlineprinters ist offizieller Partner des Supercups 2013

Neustadt an der Aisch, Deutschland (ots) - Onlinedruckerei ist einer der Sponsoren beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München

Der erste Titel der Saison wird zum Gipfeltreffen: Wie schon beim Supercup 2012 trifft der FC Bayern München am 27. Juli 2013 auf seinen großen Rivalen Dortmund - dieses Mal allerdings im Signal-Iduna-Park. "Ein Hauch von Champions-League liegt in der Luft, da der BVB hier die Chance hat, sich für die Niederlage im UEFA-Champions-League-Finale 2013 vom 25. Mai zu revanchieren. Wir sind stolz, dass wir bei diesem spektakulären Spiel zwei Wochen vor dem Bundesligastart als offizieller Partner des Supercups dabei sind. Auch sind wir sehr gespannt auf den ersten Auftritt von Pep Guardiola, dem neuen Trainer des FC Bayern München", freut sich Julia Voigt, Marketingleiterin der Onlineprinters GmbH.

Die Onlinedruckerei ist bereits zum vierten Mal in Folge offizieller Partner des Supercups und begleitet den hochkarätigen Sportevent mit einem umfangreichen Kommunikationspaket. Zur Promotion gehören neben der LED-Bandenwerbung mit dem Logo des Onlineshops auch die Präsenz auf Off-Banden sowie die Präsentation der Marke auf Presserückwänden. Weitere Produktpräsentationen im Stadionumlauf und im offiziellen Supercup-Magazin runden das Sponsoring ab.

Partnerschaften von Onlineprinters im Fußball werden 2013/2014 fortgesetzt

"Mit unserem Engagement im Spitzensport möchten wir neue Fans gewinnen", so Voigt. "Wir sehen uns mit unserem Sortiment an hochwertigen und günstigen Drucksachen aus dem Onlineshop als idealer Druckpartner für Verbände, Vereine und Mitglieder im Spitzen- und im Breitensport. Auf www.onlineprinters.at bieten wir den kompletten Druckbedarf wie zum Beispiel, Flyer, Poster und Eintrittskarten für Veranstaltungen sowie Fanartikelkataloge und Stadionzeitungen", ergänzt die Marketingleiterin. Seit Anfang 2009 ist die international erfolgreiche Onlinedruckerei als fester Partner und Sponsor im Sportbusiness aktiv. Das Engagement im Fußball wird auch in der kommenden Spielzeit unter anderem mit dem Zweitligisten TSV 1860 München sowie mit dem Bayerischen Fußballverband fortgeführt", gibt die Marketingleiterin Julia Voigt bekannt.

Über die Onlineprinters GmbH

Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Das deutsche Unternehmen hat 430 Mitarbeiter und beliefert 30 Länder in Europa über Onlineshops. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt. "Druckaufträge selbst abwickeln und schnelle Lieferung" ist der Anspruch der Geschäftskunden, die von Visitenkarten und Briefpapier über Flyer, Postkarten und Plakate bis hin zu klebegebundenen Katalogen, gehefteten Broschüren und großformatigen Werbesystemen ihre Drucksachen im Onlineshop bestellen und Druckdaten selbst hochladen. Produkt- und Unternehmensinformationen gibt es im Onlineshop und im Mobile-Shop von http://www.onlineprinters.at

