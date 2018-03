European Capital sagt Gegenwerte in Höhe von 27,5 Millionen Euro in mehrwährungsfähige Unitranche-Anleihen zur Unterstützung der Übernahme von der The Flexitallic Group durch Bridgepoint zu

St. Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire) - European Capital Limited und seine angegliederten Gesellschaften ("European Capital") gaben heute bekannt, dass sie Gegenwerte von 20 Millionen aus mehrwährungsfähigen Unitranche-Anleihen investiert haben, um die Finanzierung der Übernahme des Unternehmens The Flexitallic Group ("das Unternehmen") durch Bridgepoint von Eurazeo PME zu unterstützen. Darüber hinaus hat European Capital die Investition von Gegenwerten in Höhe von 7,5 Millionen Euro aus einer mehrwährungsfähigen Unitranche-Akquisitionsfazilität, nicht gezeichnet bei Schließung, zugesagt.

Das Unternehmen The Flexitallic Group ist ein weltweit führender Konzern in hochwertigen Spezialdichtungslösungen und -produkten für die Branchen Öl und Gas, Stromerzeugung, Chemie und Petrochemie in sich entwickelnden und in entwickelten Märkten. Das Unternehmen pflegt langfristige Beziehungen mit führenden Bluechip-Kunden und verfügt über eigene Produktionsstätten in den USA, in Kanada, im Vereinigten Königreich, in Frankreich und China sowie über ein umfangreiches Netzwerk aus lizensierten Distributoren. Zwischen 2006 und 2012 konnte das Unternehmen seine Verkäufe von 18 Millionen auf 210 Millionen Euro steigern, während die Belegschaft von 46 Mitarbeitern auf 1.250 Mitarbeiter anwuchs.

"Wir freuen uns einmal mehr, zusammen mit dem Private Debt-Team von AXA Private Equity in Unitranche-Anleihen zu investieren, die die Übernahme des Unternehmens The Flexitallic Group durch Bridgepoint unterstützen", erklärte Tristan Parisot, Geschäftsführer der European Capital Financial Services Limited ("ECFS"). "Diese Investition zeigt unsere Strategie, eine flexible Finanzierung für weltweit führende mittelgroße Unternehmen bereitzustellen, die von erfolgreichen Sponsoren gestützt werden. Als ein Finanzpartner von Brigepoint seit dem Jahr 2007 glauben wir fest daran, dass deren Erfahrung Mehrwert bringt und das Unternehmen The Flexitallic Group weiter stärker wird."

Im Mai 2012 hat European Capital Gegenwerte in Höhe von 24 Millionen Euro in mehrwährungsfähige Unitranche-Anleihen investiert, die durch das Private Debt-Team von AXA Private Equity arrangiert wurden, um die Refinanzierung des Unternehmens The Flexitallic Group und die Übernahme des in Kanada ansässigen Unternehmens AGS zu unterstützen. Im Dezember 2012 hat European Capital 7 Millionen $ in eine zusätzliche Unitranche-Finanzierung zur Unterstützung der Übernahme des in Houston ansässigen Unternehmens Custom Rubber investiert. Durch diese Investitionen, die als Teil der Bridgepoint Übernahme zurückgezahlt wurden, hat European Capital einen IZF von insgesamt 18,1 %.

"Als ein langfristiger Partner des Unternehmens The Flexitallic Group ist European Capital erfreut, ein exzellentes Managementteam mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz unterstützen zu können", erklärte Stephane Legrand, Geschäftsführer bei ECFS. "In den letzten 18 Monaten hat es dieses Team auch geschafft, den Kontakt des Konzerns mit nicht-konventionellen Energieträgern wie Ölsande in Kanada, Schieferöl und Schiefergas in den USA, den dynamischsten Bereichen der Basismärkte des Konzerns, zu erhöhen, wodurch die bereits attraktiven Wachstumsaussichten noch verbessert wurden."

"Als ein vertrauenswürdiger Partner von The Flexitallic Group hat European Capital die Expansion des Konzerns in der Vergangenheit sehr unterstützt", erklärte Remi Toledano, Präsident und CEO des Konzerns The Flexitallic Group. "Wir schätzen die Expertise von European Capital in der Energiebranche und deren Empfehlung zu in den USA ansässigen Experten."

"Wir freuen uns, von den bereits bestehenden Finanzpartnern des Unternehmens The Flexitallic Group zu profitieren, wie unter anderem auch von Europeans Capitals erneuertem Vertrauen und der Möglichkeit, in die internationale Expansion des Konzerns zu investieren", erklärte Frederic Pescatori, Partner bei Bridgepoint und Verantwortlicher für die Investmentaktivitäten in Frankreich. "Wir haben mit European Capital schon bei vorherigen Investitionen zusammengearbeitet und deren schnelles Verstehen der Unternehmen und Geschäfte in unserem Portfolio sowie der Vertrautheit mit der Flexitallic Group machten sie zu einem idealen Partner bei dieser Transaktion."

Seit seiner Gründung hat European Capital Limited 3,4 Milliarden Euro in über 100 Unternehmen in Europa investiert. In Frankreich hat European Capital 1,1 Milliarden Euro in 29 verschiedene Unternehmen investiert.

