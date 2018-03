Auslandsentsendungen: Afrika ist teures Pflaster

Frankfurt/Wien (ots) - Luanda ist 2013 die weltweit teuerste Stadt für ins Ausland entsandte Mitarbeiter (Expatriates). Damit führt die Hauptstadt Angolas das Ranking vor Moskau und Tokio an. Auf Platz 4 folgt mit N'Djamena im Tschad eine weitere Stadt in Afrika. Zu diesem Ergebnis kommt die alljährlich vom internationalen Beratungsunternehmen Mercer durchgeführte weltweite Vergleichsstudie zur Bewertung der Lebenshaltungskosten in 214 Großstädten.

"Die Miete stellt den mit Abstand größten Kostentreiber bei Auslandsentsendungen dar. Geeigneter Wohnraum für Expatriates ist in vielen Städten knapp und deshalb oft sehr teuer. Zudem sind importierte Güter wie Kleidung und Haushaltswaren in der Regel kostspielig. Dies erklärt beispielsweise die hohe Platzierung der afrikanischen Städte, wo diese Faktoren besonders stark ins Gewicht fallen", erklärt Mercer-Expertin Margit Kaiser.

In Europa belegt Moskau die Spitzenposition. Allerdings ist die Schweiz mit Genf (7), Zürich (8) und Bern (9) gleich drei Mal in der Liste vertreten. Das Ranking wird zudem von Städten aus dem asiatisch-pazifischen Raum dominiert. Mit Tokio, Singapur (5), Hongkong (6) und Sydney (10) befinden sich vier Städte aus dieser Region in den Top 10. "In Europa sind die Lebenshaltungskosten in einigen Ländern durch starke nationale Währungen gestiegen, in der Schweiz sogar trotz teilweise sinkender Wohnkosten. Eine gegenläufige Entwicklung sehen wir in Asien, wo lokale Währungen etwas geschwächt sind. Trotzdem bewegen sich die Kosten für Auslandsentsendungen in vielen Städten dieser Region noch immer auf einem sehr hohen Niveau", so Kaiser.

Im Rahmen der Studie werden die Preise für über 200 Produkte und Dienstleistungen, darunter zum Beispiel Miete, öffentliche Verkehrsmittel sowie Haushaltswaren, Lebensmittel, Kleidung und Freizeitangebote, miteinander verglichen. Die Ergebnisse der Studie werden von multinationalen Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt als Grundlage für die Festlegung der Vergütungszulagen zum Ausgleich der Lebenshaltungskosten für ihre Expatriates herangezogen.

Die zehn teuersten Städte weltweit

Rang 2013 Stadt Land 1 Luanda Angola 2 Moskau Russland 3 Tokio Japan 4 N'Djamena Tschad 5 Singapur Singapur 6 Hongkong Hongkong 7 Genf Schweiz 8 Zürich Schweiz 9 Bern Schweiz 9 Sydney Australien

Hinweis zu den Platzierungen:

Die Vergleichszahlen zu den Lebenshaltungs- und Mietkosten sind der im März 2013 durchgeführten Studie von Mercer entnommen und stützen sich auf die Wechselkurse vom März 2013 (Quelle: OANDA). Die in dieser Presseinformation veröffentlichten Platzierungen basieren auf den Daten aus der Cost-of-Living-Datenbank von Mercer. Sie schließen jedoch im Gegensatz zu den Cost-of-Living-Indices, die wir unseren Kunden zur Berechnung der Vergütung ihrer Expatriates zur Verfügung stellen, zusätzlich die Wohnungskosten ein. Daher sind zum Teil deutliche Abweichungen möglich.

Alle Informationen und Daten in den Berichten zu den Lebenshaltungskosten dienen lediglich Informationszwecken und sind für multinationale Unternehmen und Regierungsbehörden erarbeitet, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden. Sie sind nicht als Grundlage für Auslandsinvestitionen oder touristische Zwecke gedacht. Mercer übernimmt keinerlei Haftung für Entscheidungen oder Maßnahmen, die auf der Grundlage der Ergebnisse oder der Informationen und/oder Daten aus den Berichten getroffen oder eingeleitet werden.

