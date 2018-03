Termin-AVISO: Das erfolgreichste Politik-Startup Österreichs in Zahlen

NEOS Fotoaktion vor Parlament, Pressekonferenz im Volksgarten - mit Matthias Strolz, Angelika Mlinar und Spitzenkandidaten aus den Bundesländern

Wien (OTS) - Nach dem Unterstützungserklärungsmarathon präsentieren die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von NEOS und LIF beeindruckende Zahlen: "Wir sind nicht nur am Wahlzettel vorn, sondern auch im digitalen Bereich. Und bald auch in den Umfragen," so NEOS Vorsitzender Strolz.

In einer Fotoaktion um 10h sagt NEOS vor dem Parlament all jenen "DANKE", die durch ihre Unterschrift den bundesweiten Antritt zur Nationalratswahl am 29. September möglich gemacht haben.

Anschließend gibt es ab 10.30h im nahe gelegenen Volksgarten Pavillon einen kurzen Rückblick auf die zehn bisher erfolgreichsten Tage von NEOS, in denen weit über 3.000 Unterschriften gesammelt wurden. Hier werden die finalen Zahlen aus allen Bundesländern präsentiert.

Erstmals gibt NEOS auch Einblick in den "digitalen Motorblock", mit dem das junge Wahlbündnis im Bereich der Social Media (Facebook, Twitter etc.) nach den Regierungsparteien nun auch die Grünen überholt hat. Ein Blick auf die geplante Augustkampagne rundet das Bild ab.

Fotoaktion: NEOS und LIF sagen "Danke für die Unterstützung" vor dem Parlament

Parlament



Wir laden Medienvertreter zur Foto-Aktion vor dem Parlament. Mit

Matthias Strolz, Angelika Mlinar sowie zahlreichen weiteren

Spitzenkandidaten aus Bund und Ländern.



Datum: 25.7.2013, 10:00 - 10:30 Uhr



Ort:

Parlament

Doktor-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien



Pressekonferenz im Volksgarten: Das Politik-Startup NEOS in Zahlen



Wir laden Medienvertreter zur Pressekonferenz im Volksgarten.

Präsentiert werden ein kurzer Rückblick auf die Sammlung der

Unterstützungserklärungen inklusive der finalen Zahlen, Details zur

digitalen Strategie und Social Media Statistiken sowie Einblicke in

die August-Kampagne. Mit Matthias Strolz, Angelika Mlinar sowie

zahlreichen weiteren Spitzenkandidaten aus Bund und Ländern.



Datum: 25.7.2013, 10:30 - 11:30 Uhr



Ort:

Volksgarten Pavillon

Heldenplatz, 1010 Wien



