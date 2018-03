WKÖ-Vize RfW-BO Amann: Fortschreibung der SPÖVP-"Höchststeuerpolitik" würde weitere Firmen und Spitzen-Fachkräfte vertreiben!

"Es muss Schluss sein mit der Belastungspolitik, wir brauchen Steuererleichterungen und Struktur- und Verwaltungsreformen."

Wien (OTS) - Als "Bankrotterklärung" für die SPÖVP-Steuer- und Wirtschaftspolitik bezeichnet WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann die Studie aus dem Finanzministerium, wonach 2008 bis 2012 rund 70.000 Jobs durch die Abwanderung von Firmenzentralen oder Produktionsstätten verloren gegangen seien. "Es muss jetzt Schluss sein mit der Belastungspolitik, wir brauchen Steuererleichterungen und Struktur- und Verwaltungsreformen", so Amann.

"Die Daten aus dem Finanzministerium werden auch von Studien bestätigt, in denen Österreich als Standort immer wieder an Boden verliert. Hauptursache dafür sind die hohe Steuerlast und die überbordende Bürokratie", so Amann. Die Steuerquote nähere sich dank zweier "Schröpfpakete" den 46 Prozent, bei den Arbeitskosten liege Österreich deutlich über dem EU-Schnitt. Vorschläge für eine Verwaltungsreform und den Bürokratieabbau - wie die 599 Punkte des Rechnungshofes - würden in den Schubladen "verschimmeln". Um Standort, Wirtschaft und Kaufkraft zu stärken fordert Amann unter anderem die Senkung der Lohnnebenkosten, die Senkung des Eingangssteuersatzes auf 25 Prozent, die Anhebung der Bemessungsgrundlage für die Anwendung des Höchststeuersatzes auf 100.000 Euro, die jährliche Indexierung der Steuerbemessungs-Grundlagen und die Einführung eines Absetzbetrages für haushaltsnahe Dienstleistungen. Forderungen wie jene der SPÖ-Frauenministerin, wonach Unternehmen pro geleisteter Überstunde einen Euro ("Gesundheitseuro") zahlen sollen, seien "Gift" für den Standort.

"Die Fortschreibung der SPÖVP-"Höchststeuerpolitik" würde nicht nur weitere Firmen und Spitzen-Fachkräfte aus Österreich vertreiben, sondern auch Konjunktur und Binnenkonsum "abwürgen"", warnt Amann.

