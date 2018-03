FPÖ-Kickl: Meinungsumfragen nur noch mit Quellenangaben

Kaffeesudleserei als politisches Instrument abschaffen

Wien (OTS) - Besonders in Wahlkampfzeiten sei es sehr beliebt mit Meinungsumfragen Stimmung zu machen. Dies betreffe sowohl den politischen Mitbewerber als auch die Medien, die mit den "aktuellsten" Zahlen von Markt- und Meinungsforschungsinstituten mit den Prozentpunkten der Parteien spielen würden, so Kickl. Dies sei in höchstem Maße unseriös und manipulativ, so Kickl, da nie klar sei wer die Studie in Auftrag gegeben habe, bzw bezahlt habe. Auch wisse man nicht immer welches Institut die betreffende Umfrage durchgeführt habe, so Kickl.

"Die FPÖ fordert daher die generelle Offenlegung der Quelle bei publizierten Umfragen", so Kickl. Sowohl Auftraggeber als auch das untersuchende Institut sollten genannt werden, denn nur so könne sich der Konsument ein seriöses, halbwegs objektives Bild machen, betonte Kickl. Da es in Österreich Faktum sei, dass gewisse Meinungsforschungsinstitute eine Farbe hätten, die sich auf die Qualität der Studien auswirke, sei es nur recht und billig, wenn dies dem Medienkonsumenten auch transparent gemacht werde, so Kickl.

Im Sinne eines Fairnessabkommens, forderte Kickl die Medien auf, freiwillig eine derartige Quellenangabe zu publizieren und so ihren Sehern und Lesern eine möglichst transparente Berichterstattung zu bieten. Zu oft seien in der Vergangenheit Studien dazu verwendet worden um für oder gegen eine Partei Stimmung zu machen, so Kickl, der ein Ende der Kaffeesudlese-Studien forderte.

