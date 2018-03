Deutlicher Neugeschäftszuwachs bei Bausparkassen im 1.Halbjahr 2013

Plus 12,6% neu abgeschlossene Bausparverträge

Die Ergebnisse im Detail:

Das Neugeschäft aller Bausparkassen verzeichnete im 1. Halbjahr 2013 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bei der Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge ein deutliches Wachstumsplus von 12,6 %.

Die Bauspareinlagen stiegen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 3,8% oder 742,7 Mio. Euro und bleiben damit deutlich über der 20 Mrd. Euro Grenze.

Der Ausleihungsbestand aller Bausparkassen betrug per Halbjahr 2013 19,1 Mrd. Euro und hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum 2012 nicht verändert.

Die Nachfrage nach Finanzierungen ist im Vorjahresvergleich zwar gedämpft, aber weiterhin auf hohem Niveau und beträgt knapp 1,1 Mrd. Euro.

Die Bauspardichte beträgt in Österreich 60,6%, das sind 5,1 Millionen Bausparerinnen und Bausparer.

Bausparkassen haben 1,2 Millionen Wohneinheiten mitfinanziert

"Wohnen und damit die Schaffung von leistbaren Wohnraum zählt zu den zentralen Grundbedürfnissen der Menschen. Die österreichischen Bausparkassen haben 1,2 Millionen Wohneinheiten seit 1945 mitfinanziert und damit leistbaren Wohnraum für 3,5 Millionen Menschen ermöglicht. Dabei hat sich das Modell des Bausparens in seiner nunmehr 90jährigen Geschichte stets als langfristig planbare und risikoarme Spar- und Finanzierungsform bewährt. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten hat das Thema Sicherheit für die Menschen Vorrang. Vor diesem Hintergrund genießt Bausparen großes Vertrauen, welches sich auch in der ungebrochen hohen Nachfrage mit einem deutlichen Wachstumsplus im Passivgeschäft von 12,6% im ersten Halbjahr 2013 widerspiegelt", sagt Wüstenrot Generaldirektorin Dr. Susanne Riess, derzeit Vorsitzende des Arbeitsforums der österreichischen Bausparkassen.

Ausleihungsbestand auf stabil hohem Niveau

"Die Nachfrage nach Bauspardarlehen ist derzeit aufgrund eines schwierigen Marktumfeldes zwar etwas gedämpfter gegenüber dem Vorjahr. Unterm Strich befinden wir uns aber auch in diesem Bereich auf hohem Niveau, wie der stabil hohe Ausleihungsbestand zeigt. Der Vorteil des Bauspardarlehens liegt ganz klar in der langfristigen Planbarkeit mit einer kostenlosen Zinsobergrenze, ein Thema, dem bei veränderter Zinslandschaft wieder große Bedeutung zukommt ", so Susanne Riess.

Bausparvertrag ist beliebteste Anlageform

Auch im ersten Halbjahr 2013 war der Bausparvertrag gemäß einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK Austria die beliebteste Anlageform. 43% der Sparerinnen und Sparer gaben an, ihr Geld am liebsten in einem Bausparvertrag anzulegen.

Große Nachfrage nach Sanierungsscheck 2013

Erfreut zeigen sich die Bausparkassen auch darüber, dass der vom Wirtschaftsministerium und vom Umweltministerium aufgelegte Sanierungsscheck 2013 so gut angenommen wird, was sich in einer Mittelausschöpfung von rund 70% bereits zum Halbjahr 2013 widerspiegelt. "Die thermische Sanierung zählt zu den effektivsten Maßnahmen im Wohnbau, von der die Wirtschaft, die Umwelt und die Wohnungseigentümer profitieren", sagt Susanne Riess abschließend.

