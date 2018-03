Julius Meinl am Graben: Artgerechte Hühnerhaltung - quer durch das gesamte Angebot

Langjährige Zusammenarbeit mit Toni`s Freilandeier: Vom Eierregal bis zur Patisserie

Wien/Knittelfeld (OTS) - Seit 25 Jahren bezieht Wiens Nobel-Gastronom Julius Meinl am Graben seine Eier von Toni's Freilandeier - also aus bester Tierhaltung und in Top-Qualität. Neuerdings gilt bei Meinl am Graben nicht nur bei Frisch- bzw. Schaleneiern der Vorrang für Freilandeier: Als erster Gourmet-Händler setzt Meinl quer durch die gesamte Verarbeitung - von der Gastronomie bis zur Patisserie - auf Toni`s Freilandeier. Außerdem führt Meinl ab sofort auch die neueste Freiland-Spezialität im Regal: Toni's Junghahn.

