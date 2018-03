Immer mehr Großabnehmer setzen auf Fernkälte

Wien (OTS) - Im Sommer laufen die stromfressenden Klimaanlagen auf Hochtouren. Großabnehmer wie Ö3, AKH, BOKU, TownTown, das Landesklinikum St. Pölten oder das Linzer Musiktheater setzen aber auf die grüne Alternative: Fernkälte. Sie schonen nicht nur die Umwelt, sondern sparen auch Geld.

Was macht man im Sommer mit Fernwärme, die in den Hitzemonaten keiner braucht? Die Antwort ist einfach: Fernkälte.

Sogenannte "Absorptionskältemaschinen" verwenden Abwärme, wie sie zum Beispiel in Fernwärmezentren beim Verbrennen von Abfällen anfällt, als Antriebsenergie für Kühlgeräte. So erzeugte Kälte benötigt - im Vergleich zur herkömmlichen Kälteerzeugung - weniger als die Hälfte der Primärenergie.

Ende 2012 hat das österreichische Fernkältenetz eine Länge von zehn Kilometern. Mit den bestehenden Anlagen werden für gewerbliche Abnehmer aktuell insgesamt 74 Gigawattstunden Kälteenergie zur Verfügung gestellt, ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Immer mehr Unternehmen und öffentliche Einrichtungen steigen auf die umweltschonende Art zu Kühlen um:

Ein Vorzeigeprojekt, das seit Mai an das Kältenetz angebunden ist, ist das Landesklinikum St. Pölten. Dort ist eine Gesamtkapazität von 14 Megawatt Fernkälte installiert. Die CO2-Einsparungen liegen bei rund 630 Tonnen pro Jahr.

Bereits im vergangenen Oktober wurde das Linzer Musiktheater ebenfalls an das Fernkältenetz angeschlossen. Gesamtkapazität hier:

2,3 Megawatt und eine jährliche Einsparung von rund 200 Tonnen CO2. Weitere Unternehmen und Institutionen, die an das Fernkältenetz angeschlossen sind: Die BOKU Wien, der Wiener Stadtteil TownTown, die Johannes Keppler Universität in Linz, der Radiosender Ö3 und das AKH Wien.

Kältezentrale Schottenring, Wien

Ein Meilenstein in Bezug auf den aktuellen Ausbau des Netzes ist in Wien die Kältezentrale Schottenring. Mit einer Kälteleistung von 15 Megawatt in der ersten Ausbaustufe kann in der Wiener Innenstadt jetzt noch umweltfreundlicher gekühlt werden. Zudem werden ganze 1.447 Tonnen CO2 eingespart - jährlich. Abnehmer sind unter anderem das Hotel Kempinski, die Universität Rossau, die Österreichische Nationalbank und Gebäude der Wiener Städtischen.

In den nächsten Jahren sind an verschiedenen Standorten in Wien weitere Ausbaumaßnahmen geplant. 2015 soll in Wien eine installierte Fernkälteleistung von rund 120MW zur Verfügung stehen.

Vorteile von Fernkälte

Fernkälte spart Platz, da die Kältemaschine und die Rückkühlung ausgelagert werden und das fertig aufbereitete Kaltwasser direkt beim Verbraucher eintrifft. Es gelangt dort mit einer Temperatur von rund sieben Grad Celsius ein und verlässt das Gebäude mit 17 Grad. Damit werden nicht nur Stromkosten gesenkt, sondern es kommt auch zu keiner Emission gefährlicher Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) und die CO2-Bilanz wird verbessert. Bei der Kühlung mit herkömmlichen Klimageräten ist der Energieaufwand deutlich höher wie bei Fernkälte.

Zukunftsmarkt Fernkälte

Während angesichts eines unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes die Investitionstätigkeit der österreichischen Energieversorger in den Fernwärmebereich für die nächsten Jahre deutlich zurückgefahren wurde, bleibt die Hoffnung in der Entwicklung des Fernkältemarktes ungebrochen. Die Unternehmen schätzen, dass sich der Markt für Fernkälte über den Vorschauzeitraum (bis 2018) mehr als verdreifachen wird. In Österreich sind in den nächsten Jahren Investitionen im Bereich Fernkälte in Höhe von 109 Mio. Euro geplant.

