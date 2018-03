Samariterbund: YouTube-Video zeigt Erste Hilfe nach Ertrinkungsunfällen

Schnelle Hilfe am Wasser kann Todesfälle verhindern

Wien (OTS) - In den letzten Tagen und Wochen ist es in Österreich zu mehreren, teils tödlichen Unfällen am und im Wasser gekommen. Insbesondere bei Kleinkindern können Unfälle selbst in seichtem Wasser sehr schnell lebensgefährlich werden. Der Ertrinkungstod gilt in diesem Alter als zweithäufigste Todesursache.

Der Samariterbund ruft Eltern und Betreuungspersonen deswegen auf, Kinder am Wasser niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Auch erwachsene Nichtschwimmer sollten unbedingt in den entsprechend gekennzeichneten Bereichen bleiben. "Wenn es dennoch zu einer gefährlichen Situation kommt, entscheidet rasche Erste Hilfe oft über Leben oder Tod. Deswegen ist es uns so wichtig, dass alle Österreicherinnen und Österreicher ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auf dem neuesten Stand halten", ruft Jürgen Grassl, Bundesschulungsleiter des Samariterbundes, zum Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses auf. Der Samariterbund bietet eine ganze Reihe von praxisorientierten Kursen für alle Ersthelfer, auch spezifisch für Eltern und Betreuungspersonen an. Die wichtigsten Maßnahmen werden anschaulich in einem Kurzfilm des Samariterbundes gezeigt, der auf der Video-Plattform YouTube veröffentlicht wurde.

Erste-Hilfe-Kurzfilm zum Thema Ertrinkungsunfall:

http://www.youtube.com/watch?v=oQVT42MBUpg

Praktische Erste-Hilfe-Anleitungen fürs Smartphone finden sich außerdem in der App "Samariterbund Österreich", die für iOS- und Android-Geräte kostenlos erhältlich ist. Weder Film noch App können einen Erste-Hilfe-Kurs ersetzen, sie sollen aber Mut machen, im Notfall aktiv zu helfen.

Zudem bietet die Wasserrettung des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene an und versieht in den Sommermonaten in Bädern und an Badeseen Sanitätsdienst.

