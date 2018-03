Presseeinladung - HEUTE - 14.30 Uhr: NEUE Jobs für 220 EX-Alpine Mitarbeiter

Ein großer Tag für Bauarbeiter

Wien (OTS/ÖGB) - Heute werden in Bruck/Mur von der Firma Porr rund 65 und in Klöch rund 155 Ex-Alpine-Mitarbeiter von der Firma Granit übernommen. Am Bauhof der Firma Klöcher Bau GmbH gib es dazu eine Betriebsversammlung mit Beginn um 14.30 Uhr. Bei dieser Versammlung werden rund 155 Ex-Alpine-Mitarbeiter ihre neuen Arbeitsverträge unterschreiben und somit ab morgen auf Baustellen eingesetzt.

Wir möchten Sie dazu recht herzlich einladen.

Datum: 23. Juli 2013, Beginn: 14.30 Uhr

Ort: Firma Klöcher Bau GmbH (8493 Klöch, Klöchberg 65)

Rückfragen & Kontakt:

GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch

Mobil: 0664/614 55 42



GBH-Presse

Thomas TRABI, M.A.

Mobil: 0664/614 55 17

E-Mail: presse @ gbh.at

www.bau-holz.at