Shoppen und gleichzeitig die PFOTENHILFE unterstützen mit "Shop plus plus"

Mit "Shop plus plus" völlig kostenlos spenden

Wien (OTS) - Seit Kurzem ist der Verein PFOTENHILFE Partner der Online-Einkaufsplattform "Shop plus plus", die gemeinnützige Organisationen durch das Einkaufen im Internet unterstützt. Mit über 3000 Anbietern ist es die größte derartige Plattform in Österreich und Deutschland.

Benutzer, die über die Website von "Shop plus plus" bei bekannten Firmen wie Amazon, Zalando oder OTTO einkaufen, unterstützen dadurch automatisch den Verein PFOTENHILFE, ohne selbst zu spenden, da sich die Firmen verpflichtet haben, einen gewissen Betrag an den jeweiligen Verein zu spenden.

"Wir sind begeistert von dieser Idee. Unsere Unterstützer können dadurch wie gewohnt ihre Online-Einkäufe tätigen und nebenbei an den Verein PFOTENHILFE spenden, ohne zusätzlich einen Cent dafür auszugeben.", sagt Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE. "Wir sind dankbar für jede Spende, die wir für die Versorgung unserer Tiere bekommen, deshalb ist diese Spendenmöglichkeit natürlich eine tolle Chance für uns."

Unter dem folgenden Link können Sie sich einfach und kostenlos registrieren und schon ab dem nächsten Einkauf den Verein PFOTENHILFE unterstützen: www.shopplusplus.at/vereinpfotenhilfe

