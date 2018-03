Auswahl an Partner-Assays für das BD MAX(TM)-System wird in Europa kontinuierlich erweitert

(PRN) - -- Neuer, vollautomatisierter Assay für Bordetella pertussis bzw. parapertussis zur Verwendung mit dem BD MAX(TM)-System validiert

Baltimore Und Lüttich, Belgien (ots/PRNewswire) - BD Diagnostics, ein Geschäftsbereich des weltweit tätigen Medizintechnikunternehmens BD (Becton, Dickinson and Company), und Diagenode SA, ein internationales Biotech-Unternehmen mit Sitz in Belgien, kündigten heute die exklusive europaweite Einführung des Real-Time-PCR-Kits (Polymerase Chain Reaction) von Diagenode fürBordetella pertussis bzw. parapertussis zur Verwendung mit dem BD MAX(TM)-System an. Das Real-Time-PCR-Kit für Bordetella pertussis bzw. parapertussis von Diagenode hat die CE-Kennzeichnung erhalten und wurde zur Verwendung mit dem BD MAX(TM)-System validiert. Dabei kam das BD MAX(TM) ExK(TM) DNA-1 Extraction Kit zum Einsatz, wobei es sich um ein offenes Systemreagenz handelt. Das BD MAX(TM)-System ist ein vollautomatisiertes System, das den Extraktionsprozess standardisiert und Kunden einen benutzerfreundlichen und verbesserten Arbeitsablauf im Labor bietet.

Bordetella pertussis ist ein Erreger, der jedes Jahr etwa 30 bis 50 Millionen Fälle der hochansteckenden Atemwegserkrankung Pertussis bzw. "Keuchhusten" verursacht. [i] Eine frühzeitige Erkennung mittels PCR ist von entscheidender Bedeutung, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern und das Risiko großflächiger Krankheitsausbrüche zu minimieren. PCR-Tests eignen sich ideal für eine rasche Differenzialdiagnose von Pertussis gegenüber sonstigen Atemwegserkrankungen wie atypischen Pneumonien, Bronchitis oder Atemwegsviren.

"Es besteht Bedarf, die mit dem Ausbruch von Keuchhusten in Verbindung stehenden Probleme schnell in den Griff zu bekommen -sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen", so Gregory Meehan, Vice President der Produktplanung bei BD Diagnostics - Diagnostic Systems. "Mit dem Echtzeit-PCR-Kit für Bordetella pertussis bzw. parapertussis erweitern wird das syndromspezifische Angebot für unsere Partner-Assays um einen Test, der nicht nur sehr gelegen kommt, sondern auch maßgeblich zur Erfüllung der Markterfordernisse beiträgt."

Am häufigsten sind Säuglinge und Kleinkinder von der Krankheit betroffen, die insbesondere bei Säuglingen im Alter von unter einem Jahr tödlich verlaufen kann. Erwachsene können ebenfalls betroffen sein. Im Gegensatz dazu leiden ältere Kinder und Erwachsene mit nachlassender natürlicher oder impfstoffbedingter Immunität an vielfältigeren Symptomen, die es genau zu überprüfen gilt, um eine definitive Diagnose stellen zu können.

Die Infektion mit Bordetella parapertussis ähnelt der Infektion mit B. pertussis, verläuft jedoch glimpflicher und ist von kürzerer Dauer. [ii] Etwa 40 Prozent aller Personen, die eine Infektion mit B. parapertussis erleiden, sind asymptomatisch. [iii] Personen aller Altersgruppen können sich mit B. parapertussis infizieren und an der Infektion erkranken. Dennoch tritt Parapertussis am häufigsten bei Kindern im Alter von unter 10 Jahren auf. [iv]

Durch die Zusammenarbeit mit führenden IVD-Entwicklern (In-Vitro-Diagnostika) wie Diagenode dehnt BD seine Auswahl an molekularen Tests rasch weiter aus und bietet syndromspezifische und klinisch bedeutende IVD-Assays für eine Reihe verschiedener Krankheitssyndrome. "Mit dem Real-Time-PCR-Kit für Bordetella pertussis bzw. parapertussis von Diagenode wird das BD MAX(TM)-System um einen bedeutenden Assay ergänzt, mit dem die Flexibilität und Vielseitigkeit der Plattform optimal zur Geltung kommt. Im Verbund mit offenen Systemreagenzien wird eine zeitnahe Entwicklung molekularer Assay-Tests begünstigt", erklärte Didier Allaer, der CEO von Diagenode.

Das immer umfangreiche Angebot für das BD MAX(TM)-System sowie dessen offene Architektur, Vollautomatisierung und der standardisierte Arbeitsablauf werden Labors die Möglichkeit bieten, ein breites Spektrum verschiedener Molekulartests zusammenzulegen und zu standardisieren, damit sie Programme entwickeln können, die ihren aktuellen und zukünftigen klinischen Ansprüchen genügen.

Informationen zu BDde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1ea34238BD ist ein führendes, globales Medizintechnikunternehmen, das medizinische Geräte, Instrumentensysteme und Reagenzien entwickelt, produziert und vertreibt. Das Unternehmen setzt sich für eine Verbesserung der Gesundheit von Menschen aus aller Welt ein. Insbesondere konzentriert sich BD auf Verbesserungen der Arzneimittelverabreichung, eine bessere und schnellere Diagnostik von Infektions- und Krebserkrankungen sowie auf Fortschritte bei der Erforschung, Entdeckung und Herstellung neuer Medikamente und Impfstoffe. Mit seinen umfangreichen Fähigkeiten leistet BD einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der dringlichsten Gesundheitsprobleme der Welt. BD wurde im Jahr 1897 gegründet, hat seine Firmenzentrale in Franklin Lakes im US-Bundesstaat New Jersey und beschäftigt etwa 30.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern der Welt. Das Unternehmen arbeitet mit medizinischen Einrichtungen, Life-Sciences-Forschern, klinischen Labors, der Pharmaindustrie und der breiten Öffentlichkeit zusammen. Nähere Informationen erhalten Sie auf www.bd.com.



Informationen zu Diagenodede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@70507a3eDiagenode

(http://www.diagenodediagnostics.com)

ist ein führender Entwickler

und Vermarkter innovativer Life-Science-Instrumente und -Systeme für die Epigenetik und Molekulardiagnostik. Diagenode entwickelt neuartige Produkte gegen Infektionskrankheiten, bietet aber auch eine Komplettlösung für die epigenetische Forschung. Zu den Kunden von Diagenode zählen führende Epigenetik-Forscher, akademische Einrichtungen, die Molekulardiagnostik sowie Pharma- und Biotech-Unternehmen. Mit Diagenode-Produkten erhalten Kunden beste Qualität und Leistungsfähigkeit und Wissenschaftler die Möglichkeit, durchgehende, kostengünstige und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

