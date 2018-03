Das Intractable Studies Institute veröffentlicht sieben Lösungen für Tornados, Tsunamis, Hochwasser, Waldbrände, Feuer auf schwimmenden Ölplattformen, Arbeit und Weltfrieden

Peralta, New Mexico (ots/PRNewswire) - Das Intractable Studies Institute veröffentlichte Lösungen für Tornados, Tsunamis, Hochwasser, Waldbrände, Feuer auf schwimmenden Ölplattformen, Arbeit und den Weltfrieden. Diese Lösungen werden Leben retten und Eigentum schützen. Die Aufgabe des Institutes ist es, Lösungen für die 50 größten, bekannten, unlösbaren und schwierigsten Herausforderungen zu finden und zu veröffentlichen - hiermit werden sieben davon veröffentlicht.

Die Bedeutung der Lösungen ist offensichtlich, da im letzten Jahrzehnt hunderttausende Tote durch diese Natur- und vom Menschen geschaffenen Katastrophen verzeichnet werden mussten und hunderte Milliarden Dollar an Kosten verursacht wurden. Die auf humanoiden Robotern basierende Arbeitslösung schafft einen symbiotischen Bestand an Arbeitskräften aus Menschen und Androiden und hat den Nebeneffekt, dass Renten, Rentenersparnisse und soziale Sicherungen überflüssig werden, da ein Roboter dies effektiv alles in der bereitgestellten Lösung vereint. Die Bedeutung des Weltfriedens ist offensichtlich.

Jede Lösung besteht aus einer einseitigen PDF-Datei, die auf der Website des Instituts unter http://IntractableStudiesInstitute.org, aka Intra23.org vorliegt. Die Lösungen können von der Website über die dortige Slideshow und die Menüleiste "Kommunikationen" heruntergeladen werden. Alle sieben Kommunikationen stehen der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung.

Der Leiter des Instituts äußerste sich wie folgt zu dieser Veröffentlichung: "Diese sieben Lösungen bilden die Grundlage für eine Welt, in der Naturkatastrophen weniger tragisch sind, in der Menschen ihre schwere Arbeitslast mit Robotern teilen und in der der Weltfrieden eine zwangsläufige Realität ist."

Das Institut denkt außerhalb der üblichen wissenschaftlichen Bahnen, um hochinnovative Lösungen für sehr schwere Herausforderungen zu finden. Das Institut ist im Vergleich zu traditionellen Forschungszentren unkonventionell, da es die Aufgabe des Instituts ist, theoretische Lösungen zu veröffentlichen, bevor diese getestet wurden und diese "Kommunikationen des Instituts" werden dementsprechend als theoretisch eingestuft. Bezüglich dieses Modells erklärte der Leiter: "Das Institut bevorzugt dieses Modell, da die Lösungen schneller der Öffentlichkeit, den Forschern und anderen Organisationen bereitgestellt werden können, die diese Lösungen brauchen."

Das Intractable Studies Institute wurde im Jahr 2013 gegründet und seine Aufgabe ist es, ausschließlich Lösungen für besonders schwere Herausforderungen zu finden. Das Motto des Institutes lautet: "Quer denken". Das Logo des Unternehmens bringt es auf den Punkt: "Wenn alles andere fehlschlägt, komm zum Institut."

http://IntractableStudiesInstitute.org

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Patrick M. Rael, Leiter des Intractable Studies

Institute, LLC, +1-505-274-5635,

Pat.Rael @ IntractableStudiesInstitute.org