LIBRO ruft Lernuhr aus Holz - Puzzle Clown Art. Nr. 711461 zurück.

Enthaltene Kleinteile können von Kleinkindern verschluckt werden.

Wien (OTS) - LIBRO führt aktuell einen Rückruf des Artikels Lernuhr aus Holz - Puzzle Clown Art. Nr. 711461 durch. Die enthaltenen Kleinteile bergen das Risiko, von Kleinkindern verschluckt zu werden. LIBRO bittet daher alle Kunden dringend, den betroffenen Artikel in einer der LIBRO-Filialen zurückzugeben und darauf zu achten, dass die Lernuhr aus Holz - Puzzle Clown nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt.

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat LIBRO den Artikel aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Selbstverständlich wird der Kaufpreis des betroffenen Artikels in allen LIBRO-Filialen österreichweit erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Alle weiteren bei LIBRO erhältlichen Spielwaren sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Über LIBRO

Mit über 1,3 Mio. LIBRO Club-Mitgliedern zählt LIBRO zu den bekanntesten und beliebtesten Marken Österreichs. Als führender Anbieter in den Bereichen Papier- und Schreibwaren für Büro und Schule, Entertainment (Buch, Musik, DVD/Blu-ray, Games, Tickets), Spielen/Basteln für die ganze Familie sowie aktuellen Angeboten von Technik-Produkten ist LIBRO mit über 240 Filialen in ganz Österreich vertreten. Durch das breite Filialnetz ist immer eine Filiale in der Nähe des Kunden, mehr als 70.000 ÖsterreicherInnen besuchen täglich eine der größten Handelsketten Österreichs im Non-Food-Bereich. Mit mehr als 1.600 MitarbeiterInnen ist das Unternehmen darüber hinaus ein wichtiger Arbeitgeber des Landes.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle LIBRO

ikp Wien

Kristina Schubert-Zsilavecz

Liechtensteinstraße 12/10, 1090 Wien, Austria

Tel ++43-1-524 77 90-32, Fax ++43-1-524 77 90-5