EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt Ergebnisse des zweiten Quartals und ersten Halbjahrs bekannt

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Halbjahresergebnis/6-Monatsbericht

22.07.2013

Finanzielle Eckdaten für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2013

Unterpremstätten, Österreich (22. Juli 2013) - ams (SIX: AMS), ein führender Anbieter von hochwertigen Analog-ICs und Sensoren, verzeichnete ein sequentielles Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2013, das die starke Marktposition von ams bei hochwertigen Sensor- und Analoglösungen unterstreicht. Zugleich bereitet sich ams auf anstehende Produkthochläufe und die künftige Realisierung einer umfangreichen mehrjährigen Pipeline an Projekten und Design-ins vor.

Finanzielles Ergebnis

Der Gruppenumsatz im zweiten Quartal betrug EUR 91,2 Mio., ein Zuwachs von 8% gegenüber dem Vorquartal und ein Rückgang von 5% gegenüber EUR 96,1 Mio. im Vorjahresquartal. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2013 lag bei EUR 176,1 Mio., das entspricht einem Rückgang von 6% gegenüber EUR 186,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Auf Basis konstanter Wechselkurse lag der Umsatz im zweiten Quartal um 4% niedriger als im Vorjahresquartal und der Umsatz im ersten Halbjahr um 5% niedriger als im ersten Halbjahr 2012.

Die Bruttogewinnmarge im zweiten Quartal betrug 54% vor akquisitionsbedingtem Abschreibungsaufwand und 51% einschließlich des akquisitionsbedingten Abschreibungsaufwands, verglichen mit 54% beziehungsweise 52% im Vorjahresquartal. Die Bruttogewinnmarge im ersten Halbjahr 2013 lag bei 54% vor akquisitionsbedingtem Abschreibungsaufwand und 51% einschließlich des akquisitionsbedingten Abschreibungsaufwands, verglichen mit 54% beziehungsweise 51% im ersten Halbjahr 2012.

Das operative Ergebnis (EBIT) im zweiten Quartal betrug EUR 9,1 Mio. oder 10% vom Umsatz, das entspricht einem Rückgang von 57% gegenüber EUR 21,3 Mio. im zweiten Quartal 2012. Bereinigt um eine einmalige Abfertigungszahlung an ein früheres Vorstandsmitglied in Höhe von etwa EUR 1,2 Mio. und eine einmalige Abschreibung auf eine Equity-Beteiligung in Höhe von EUR 1,8 Mio. lag das EBIT im zweiten Quartal bei EUR 12,1 Mio oder 13% vom Umsatz. Diese Entwicklung spiegelt unsere anhaltenden Vorlaufinvestitionen in F&E-Kapazitäten für gewonnene Pipelineprojekte sowie in Vertriebs- und Marketingressourcen für den dezidierten Support von Schlüsselkunden. Das ausgewiesene EBIT für das erste Halbjahr 2013 betrug EUR 19,6 Mio. gegenüber EUR 39,6 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Das Nettoergebnis des zweiten Quartals lag bei EUR 9,0 Mio. gegenüber EUR 19,7 Mio. im Vorjahresquartal. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie betrug CHF 0,83/0,79 bzw. EUR 0,67/0,64 auf Basis von 13.358.739/13.932.770 Aktien (unverwässert/verwässert; gewichteter Durchschnitt), verglichen mit CHF 1,87/1,77 bzw. EUR 1,56/1,48 im Vorjahresquartal. Das Nettoergebnis des ersten Halbjahrs betrug EUR 18,9 Mio., das entspricht CHF 1,73/1,66 bzw. EUR 1,41/1,35 je Aktie (unverwässert/verwässert) auf Basis von 13.384.672/14.008.626 Aktien (unverwässert/verwässert; gewichteter Durchschnitt), gegenüber EUR 38,9 Mio. oder CHF 3,68/3,53 bzw. EUR 3,06/2,93 je Aktie (unverwässert/verwässert) im Vorjahreszeitraum.

Der operative Cashflow für das zweite Quartal betrug EUR 23,2 Mio. gegenüber EUR 24,8 Mio. im Vorjahresquartal. Der operative Cashflow für das erste Halbjahr lag bei EUR 36,9 Mio. verglichen mit EUR 49,4 Mio. im ersten Halbjahr 2012. Der Gesamtauftragsbestand am 30. Juni 2013 (ohne Konsignationslagervereinbarungen) betrug EUR 82,4 Mio., verglichen mit EUR 77,4 Mio. am Ende des ersten Quartals und EUR 106,8 Mio. am 30. Juni 2012.

Geschäftsentwicklung

ams verzeichnete eine attraktive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2013. ams verbindet den Ausbau wichtiger OEM-Beziehungen mit einem starken und wachsenden Produktportfolio und erfüllt so die heutigen und künftigen Technologieanforderungen seiner Kunden.

Im Bereich Consumer & Communications blieben die Liefermengen bei Lichtsensoren, Beleuchtungs- und Power Management-ICs auf attraktiven Niveaus ungeachtet einer langsameren Entwicklung der Mengennachfrage im Endmarkt. Durch branchenführende integrierte optische Sensorlö-sungen bleibt ams ein wichtiger Lieferant führender Anbieter von Smartphones und mobilen Geräten weltweit.

ams sieht starke Kundennachfrage nach neuen Sensortechnologien für Smartphones und mobile Geräte, die attraktive Funktionen für neue Modellgenerationen ermöglichen und echte Vorteile für den Nutzer bieten. Diese Funktionen können neue Anwendungen in den Bereichen Nutzer/Gerät-Interaktion, Navigation oder mobile Transaktionen umfassen. Die Lösung zur Realisierung der mobilen Couponnutzung durch optische Sensortechnologie ist nur ein Beispiel der Innovation, die ams für Smartphones und Mobilgeräte bietet. Die Liefermengen bei MEMS-Mikrofontreibern entwickelten sich im ersten Halbjahr 2013 positiv, dabei vertrauen neue Mobilgeräteplattformen weiter auf die Technologie von ams, die niedriges Rauschen und höchste Audioqualität ermöglicht.

Im Wireless-Geschäft für NFC (Near Field Communication) und RFID setzen sich die Design-in- und Entwicklungsaktivitäten für die NFC-Lösungen von ams einschließlich Front Ends, Antennen-verstärkungs- und Peer-to-Peer-Funktionen auf hohem Niveau fort. Die NFC-Lösungen des Unternehmens sind dank ihrer technischen Vorzüge zur Unterstützung nahtloser Transaktionen mit Mobilgeräten sehr gut positioniert und im Markt bestens bekannt. ams bietet NFC-Performance mit höchster Empfindlichkeit in branchenweit kleinster Baugröße für ein verbessertes Nutzererlebnis bei Smartphone-NFC-Transaktionen. Die Auslieferungen anderer Wireless-Produkte entwickelten sich im zweiten Quartal ebenfalls weiter positiv, wenn auch in weniger starkem Maße als zunächst an-genommen. ams geht unverändert von einem bedeutenden profitablen Wachstum in NFC in den nächsten Jahren aus, das durch eine Vielzahl aktiver Projekte sowie enge Beziehungen und Vereinbarungen mit OEMs unterstützt wird.

Das Industrie- und Medizintechnikgeschäft von ams zeigte eine wiederum gute Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal und ersten Halbjahr. Die anspruchsvollen Sensor- und Sensorschnittstellenprodukte und -lösungen von ams sind dank ihrer technologischen Vorteile und erstklassigen Performance bei komplexen Anwendungen in zahlreichen industriellen Zielmärkten erfolgreich. Dieser Bereich konnte dabei von einem attraktiveren Marktumfeld im ersten Halbjahr 2013 profitieren. Der Bereich Medizintechnik verzeichnete einmal mehr positive Ergebnisse dank der Lösungen für die digitale Bildgebung, insbesondere für neueste Methoden der Computertomografie (CT), der Mammografie und des Ultraschall.

Die gute Entwicklung im Bereich Automotive setzte sich im ersten Halbjahr dank des Erfolgs der Sensoren und Schnittstellenlösungen von ams und neuer Plattformstarts fort. ams geht insbesondere durch seinen Fokus auf hochwertige Lösungen für kritische Systeme und den unveränderten Ausbau der Elektronik- und Sensorsysteme im Fahrzeug von einem weiteren Wachstum seines Automotive-Geschäfts in den kommenden Jahren aus. Das Foundry-Geschäft für Spezialprozesse trug im ersten Halbjahr wieder positiv zum Unternehmensergebnis bei. Im operativen Bereich setzt ams die Investitionen in die leistungsfähige 3D-Packaging-Linie am Hauptsitz plangemäß um, das Hochfahren der Produktion in der Linie soll ab Jahresende beginnen.

Die Marktposition von ams bei High Performance Analog-Lösungen wird durch eine bestens gefüllte Pipeline an Design-ins und Entwicklungsprojekten gestärkt, ungeachtet der bekanntgegebenen Verzögerung von Kunden-Hochläufen für neue Consumer & Communications-Produkte. ams konnte im zweiten Quartal weitere hochwertige Design-ins für langfristige Projekte gewinnen und verzeichnet unverändert hohe Design-in- und Entwicklungsaktivitäten rund um seine Produkte. Die laufenden Investitionen des Unternehmens in die Bereiche F&E und Kundenunterstützung werden durch bedeutende Wachstumschancen für ams in den kommenden Jahren voll unterstützt.

Dank seines breit aufgestellten und erfahrenen Managementteams hat ams in Folge der Veränderung im Vorstand im zweiten Quartal keine negativen Auswirkungen auf Kundenbeziehungen oder seine Projektpipeline festgestellt. Der Suchprozess bezüglich der geplanten Erweiterung des Vorstands ist weiter im Gang.

Ausblick

Wie bereits angekündigt, passt ams die Darstellung des Ausblicks mit Fokus auf das nächstfolgende Quartal an, um dem bedeutenden Umsatzanteil von Consumer & Communications und der entsprechenden Marktcharakteristik besser gerecht zu werden. Für das dritte Quartal 2013 erwartet ams einen Umsatz von EUR 94 bis 98 Mio. dank des Hochlaufs neuer Produkte. Gleichzeitig erwartet ams einen Anstieg der Bruttogewinnmarge auf sequentieller Basis und eine Ausweitung der EBIT-Marge um mehr als 400 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal.

Während ams für das Gesamtjahr 2013 von einer eher stagnierenden Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr ausgeht, unterstreicht ams im Rahmen einer längerfristigen Betrachtung seine starke Wachstumserwartung bei Umsatz und Profitabilität in den kommenden Jahren. Diese Erwartung basiert auf einer umfangreichen Pipeline an Produkten und Design-ins in den Märkten für Smartphones, Tablet-PCs, Mobilgeräte, Industrieelektronik, Medizintechnik und Automobil-elektronik.

Der Semesterbericht 2013 einschließlich zusätzlicher Finanzinformationen steht auf der Website des Unternehmens unter

http://www.ams.com/eng/Investor/Financial-Reports zur Verfügung.

###

Über ams

ams entwickelt und produziert High Performance Analog-ICs, die innovative Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen seiner Kunden bieten. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio von ams umfasst Sensoren, Sensorschnittstellen, Power Management-ICs und Wireless-ICs für Kunden in den Märkten Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich, beschäftigt über 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und ist ein wichtiger Partner für mehr als 7.800 Kunden rund um die Welt. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: ams AG Tobelbader Strasse 30 A-8141 Unterpremstaetten Telefon: +43 3136 500-0 FAX: +43 3136 500-931211 Email: investor @ ams.com WWW: www.ams.com Branche: Technologie ISIN: AT0000920863 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Moritz M. Gmeiner

Director Investor Relations

Tel: +43 3136 500-31211

Fax: +43 3136 500-931211

Email: investor @ ams.com