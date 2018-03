KORREKTUR zu OTS0150 vom 18. Juli 2013: NEOS präsentiert Jugendkampagne am Badeschiff

TERMINABSAGE Graz: NEOS präsentiert Jugendkampagne "TU WAS" - Der Termin in Wien findet wie geplant statt

Korrektur zu OTS_20130718_OTS0150

Wien/Graz (OTS) - Die Aktion in der Steiermark (Graz) muss leider abgesagt werden:

ABGESAGT - NEOS präsentiert Jugendkampagne "TU WAS" (Graz)

Die bundesweite Präsentation mit anschließendem fototauglichen Aktionismus findet wie geplant um 11.00 Uhr am Badeschiff in Wien statt:

NEOS präsentiert Jugendkampagne "TU WAS" (Wien)



NEOS lädt alle Medienvertreter zur Präsentation und einem

fototauglichen Aktionismus ein.



Mit:

Claudia Gamon (NEOS Kandidatin in Wien, Listenplatz 4)

Niki Scherak (NEOS Spitzenkandidat in NÖ

Matthias Strolz (NEOS Spitzenkandidat und Vorsitzender)



Datum: 23.7.2013, 11:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Badeschiff Wien

Donaukanallände zwischen Schwedenplatz und Urania, 1010

Wien



Rückfragen & Kontakt:

NEOS Presseteam, presse @ neos.eu

Astrid Wolfram, Mobil: +43 676 7743000