Paula Gignac, ehemalige Vorsitzende von IAB Canada und Veteranin der Digital-Marketing-Branche in Kanada, tritt Exchange Lab als Global CMO bei

Toronto (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen "The Exchange Lab" gab heute bekannt, dass Paula Gignac, die im Jahr 2012 in die "Canadian Marketing Hall of Legends" Einzug hielt und als 17-jährige Veteranin der Digital-Marketing-Branche in Kanada gilt, in dem Unternehmen die Stelle des Global Chief Marketing Officer besetzen wird.

Frau Gignac, die in der gesamten kanadischen Industrie nicht nur als eine prominente "Go-to"-Expertin und Vordenkerin im digitalen Vertrieb und Marketing anerkannt ist, sondern auch als eine Unternehmerin und Mentorin, die fähig ist, leistungsstarke Teams aufzubauen und digitalen Unternehmen zum Durchbruch zu verhelfen, verstärkt das tiefgehende und dynamische Team von Führungskräften von The Exchange Lab, die das Unternehmen bereits in die Profitzone geführt und ihm allein im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 300 % eingebracht haben.

Frau Gignac, die in den letzten acht Jahren Vorsitzende von IAB Canada und zuvor sieben Jahre VP bei Rogers Women's Group Of Websites war, ist eine preisgekrönte Autorin von Programmen für digitales Marketing für so mannigfaltige Kunden wie AirMiles, GlaxoSmithKline, Ford, Parmalat, Procter + Gamble und Hershey. Sie ist auch eine weltweit führende Ausbilderin für alles, was mit dem Digitalbereich zu tun hat, mit jüngsten Einsätzen in ganz Kanada sowie Kuwait und Katar im Nahen Osten.

Frau Gignac wird James Aitken unterstellt sein, dem CEO von The Exchange Lab, der in den letzten 15 Jahren selbst an der Spitze einer Reihe von Entwicklungen in der digitalen Werbung gestanden hat und unter anderem an der Unternehmensgründung und Börseneinführung von Avenue-A (Erfinder des 1x1-Pixel-und Zuordnungsmodells, das heute noch gebräuchlich ist), des MediaBrokers Ad-Netzwerks und von Atlas DMT beteiligt war (die beiden Letzteren wurden später von Microsoft erworben und Atlas wurde erst kürzlich von Facebook übernommen).

"Paulas Stärken und persönliche Marke spiegeln so viel von dem wider, was The Exchange-Lab macht und wofür es steht. Wir finden, dass wir wirklich erstaunlich gut zusammenpassen ", sagt Aitken. "Beispielsweise ist Paula in der Digital-Branche für ihre unvoreingenommene Vordenkerrolle bekannt und für ihren unermüdlichen Fokus darauf, sowohl herauszufinden als auch zu kommunizieren, was für die Kunden funktioniert. Das stimmt perfekt mit der Medien-agnostischen und ergebnisorientierten Vorgehensweise des The Exchange Lab überein, mit der wir Werbeträger durch angewandte Werbewissenschaft unterstützen. Sie ist auch hoch angesehen dafür, dass sie Problemlösungen und innovative Lösungen für alle die Unternehmen findet, die sie aufbaut. Das gibt genau das wieder, was das Team hier tut; wir interpretieren und optimieren dabei Kampagnen basierend auf den Daten, die wir sowohl in den lokalen wie auch den globalen Märkten nutzen, sodass Kunden direkt und schnell nicht nur von unserer Spitzentechnologie, sondern auch von den tiefgehenden Marketingkenntnissen unseres gesamten Exchange Lab-Teams profitieren können."

In der neuen Rolle (die sie ab sofort wahrnimmt) wird Frau Gignac für die Festlegung und Leitung der globalen Marketing-Ziele und Strategien verantwortlich sein. Hierbei wird sie Hand in Hand mit den Geschäftsführern und Marketing-Teams des Unternehmens auf sowohl nationaler als auch internationaler Ebene zusammenarbeiten, um diese Ziele und Strategien an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten anzupassen und zu implementieren. Sie wird auch als die weltweite Botschafterin für das The Exchange Lab fungieren, wenn das Unternehmen neue Geschäftsbereiche einführt und in neue Märkte expandiert.

The Exchange Lab wurde 2007 im Vereinigten Königreich gegründet und besitzt Geschäftsstellen im Vereinigten Königreich, in Kanada, den USA und in Istanbul; das Unternehmen dient mehr als 250 Kunden in 29 Märkten auf der ganzen Welt. Seine exklusive Herangehensweise mit einer Multi-Plattform und einem marktübergreifenden Ansatz -- in Kombination mit seiner erfahrungs- und datengesteuerten Kampagnenanalyse und -optimierung -- ermöglicht dem The Exchange-Lab, Agenturen und Werbetreibenden zu helfen, auf kostengünstigere und effizientere Weise als jedes andere Unternehmen in der programmatischen Kaufarena Erfolge zu erzielen.

