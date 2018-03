ORF-"Sommerkabarett" mit Angelika Niedetzky am 23. Juli

Außerdem in "DIE.NACHT" in ORF eins: "Jugendsünden u.s.w.", "Add a Friend" und "Silent Cooking"

Wien (OTS) - Die Marathoniken des Alltags, erste Schritte heimischer TV-Stars, eine verschwundene Kassette und ein "Ananas-Nusssalat" stehen in dieser Woche im Mittelpunkt von "DIE.NACHT" am Dienstag, dem 23. Juli 2013, in ORF eins. "Marathon" ist Angelika Niedetzkys erstes Soloprogramm. Sie versucht, um 22.00 Uhr ihrem Publikum bewusst zu machen, wie viel Ausdauer die Menschen täglich aufbringen müssen, um banale Anforderungen des Alltags bewältigen zu können. Gleich danach, um 23.00 Uhr, werden die ersten medialen TV-Schritte von Peter Patzak, Florian Scheuba und Ingrid Thurnher in den "Jugendsünden u.s.w." präsentiert. In der Dramedy "Add a Friend" um 23.30 Uhr dreht sich alles um eine verschwundene Kassette. Patrick Müller zaubert in "Silent Cooking" um 0.15 Uhr ein dreigängiges Menü und zeigt u. a., wie einfach ein "Ananas-Nusssalat mit Pfefferminze" zubereitet werden kann.

Das ORF-"Sommerkabarett"-Programm in ORF eins

"Angelika Niedetzky - Marathon", 22.00 Uhr

In ihrem ersten Kabarett-Soloprogramm "Marathon", ist eines gewiss:

Zumindest der Schmäh rennt bei Angelika Niedetzky! Können Sie sich vorstellen, freiwillig 42,195 km zu laufen? Niemals? Aber Powershoppen, sonntägliche Businessmeetings oder ein jahrelanger Beziehungsmarathon ist kein Problem. Ausdauernd locker und erfrischend präzise stellt Niedetzky die Marathoniken des Alltags auf die Bühne und ist dabei um keinen mimischen Folgeaufschwung verlegen.

"Jugendsünden u.s.w." mit Peter Patzak, Florian Scheuba und Ingrid Thurnher, 23.00 Uhr

Große Persönlichkeiten der heimischen Kabarett- und TV-Szene haben auch klein angefangen! In Kellerbühnen und Kleinsttheatern starteten die heutigen Comedy-Stars ihre ersten Versuche auf den Brettern, die später für sie die Welt bedeuteten. Viele dieser "Jugendsünden" wurden bereits mit der Kamera festgehalten, von Redakteurinnen und Redakteuren, die Ausschau nach frischem Blut in der heimischen Kleinkunstszene hielten. Auch die ersten Gehversuche heutiger TV-Lieblinge schlummern in den übervollen Fernseharchiven. Die Reihe zeigt so manche Perlen der TV-Geschichte, die auf ihre Wiederentdeckung warten.

"Add a Friend: Die Kassette", 23.30 Uhr

Felix (Ken Duken) muss nochmals am Knie operiert werden. Julia (Friederike Kempter) ist besorgt um Felix und tröstet ihn. Außerdem kommt sie auf eine Kassette zu sprechen, die sie Felix vor Jahren geschenkt hat. Da er das Tape leider nicht mehr hat, muss er versuchen, es wieder aufzutreiben. Obwohl Tom (Friedrich Mücke) Rita gebeten hat, ihn nicht mehr zu besuchen, tut sie genau das. Und so kommt es, wie es kommen muss.

"Silent Cooking", 0.15 Uhr

In dieser Ausgabe stehen "Fischstäbchen mit gemischtem Salat", "Gefüllter Kalbshals mit Salbei-Tomaten" und "Ananas-Nusssalat mit Pfefferminze" auf dem Menüplan.

Das ORF-"Sommerkabarett","Jugendsünden u.s.w." und "Silent Cooking" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

