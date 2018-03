Gemeinsamer Bundesausschuss erkennt den "Nachweis eines therapeutisch bedeutsamen Zusatznutzens" von DIFICLIR(TM) bei der Behandlung von Clostridium-Difficile-Infektionen an

Chertsey, England (ots/PRNewswire) - Eine Clostridium-Difficile-Infektion (CDI) ist eine potenziell tödliche

Krankheit und zählt zu den häufigsten im Rahmen der Krankenpflege erworbenen

Infektionen[1]

Astellas Pharma Europe Ltd. hat heute bekannt gegeben, dass der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) den "Nachweis eines therapeutisch bedeutsamen Zusatznutzens" von DIFICLIR (Fidaxomicin) bei Patienten mit schweren bzw. wiederkehrenden Clostridium-Difficile-Infektionen (CDI) im Vergleich zu einer Therapie mit Vancomycin, der gegenwärtigen standardmässigen Behandlung bei diesen Arten von CDI, anerkannt hat.

CDI ist eine der häufigsten Ursachen von Diarrhö in Verbindung mit der Krankenpflege.[1] Bei Krankenhauspatienten mit CDI besteht ein dreifach höheres Risiko, im Krankenhaus (oder innerhalb eines Monats nach der Infektion) zu sterben, als bei solchen ohne CDI.[2], [3] Schwere Fälle können eine Darm-Operation erforderlich machen und sogar zum Tod führen.[1] CDI hat enorme Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme und infizierte Patienten müssen eventuell zusätzliche ein bis drei Wochen[4] [5] [6] [7] im Krankenhaus verbringen, was verglichen mit Patienten ohne CDI zusätzliche Kosten von bis zu 14.000 Euro verursacht.[8]

"Wir begrüssen die Anerkennung von DIFICLIR durch den G-BA als einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Versorgungsqualität von Patienten mit CDI", sagte Ken Jones, President und CEO der Astellas Pharma Europe Ltd. "Vor DIFICLIR war die Behandlung von CDI seit 20 Jahren weitgehend unverändert geblieben. Mit DIFICLIR haben wir einen wirklichen Behandlungsfortschritt erzielt, der die Behandlungserfolge bei Patienten verbessern und die erhebliche Belastung durch diese Krankheit reduzieren kann."

DIFICLIR erhielt die europäische Zulassung zur Vermarktung im Dezember 2011[9] und wurde in Deutschland im Januar 2013 auf den Markt gebracht.[10] Die EU-Zulassung stützte sich auf zwei Phase-III-Studien, bei denen über einen Behandlungszeitraum von 10 Tagen die Wirksamkeit und Sicherheit einer oralen DIFICLIR-Dosis von 400 mg/Tag im Vergleich mit einer oralen Vancomycin-Dosis von 500 mg/Tag bei Erwachsenen mit CDI untersucht worden war.[11] [12] Der Anteil der Probanden, bei denen eine klinische Heilung erzielt wurde, war bei den beiden Behandlungsmethoden ähnlich und damit erreichte DIFICLIR seinen primären Endpunkt, nämlich zu beweisen, dass es Vancomycin nicht unterlegen ist.[11] [12] Ausserdem hatte sich gezeigt, dass bei DIFICLIR die Rate der Wiedererkrankungen an CDI im Vergleich zu Vancomycin erheblich reduziert war, d. h. bei mit DIFICLIR behandelten Patienten war die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, das Problem der Diarrhö zu lösen, ohne dass sie binnen 30 Tagen nach Abschluss der Therapie wiederkehrte, als bei denjenigen, die Vancomycin eingenommen hatten.[11],[12]

Die Wiedererkrankungsrate wurde von der Europäischen Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ESCMID) als das grösste Problem bei der Behandlung von CDI angegeben.[13] Bei bis zu 25 % der Patienten kommt es innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Behandlung mit Vancomycin oder Metronidazol zu einer Wiedererkrankung mit CDI.[11],[14],[15]

"Bei Patienten mit schweren zugrunde liegenden Beschwerden wie chronischem Nierenversagen, Krebs oder Immunschwäche besteht ein erhöhtes Risiko schwerer Komplikationen im Zusammenhang mit CDI", kommentiert Professor Cornely von der Universität Köln in Deutschland. "Mit DIFICLIR haben wir eine Behandlung, die die Gefahr von weiteren Episoden bei diesen Patienten verringert und damit einen wichtigen Schritt in Richtung einer Verbesserung der Behandlung von CDI und auch der Verringerung der Morbidität darstellt, die mit der Krankheit verbunden ist."

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Der G-BA bewertet binnen sechs Monaten nach einer Produkteinführung den eventuellen Zusatznutzen, der in Bezug auf neu zugelassene Arzneimittel behauptet wird, im Vergleich zu dem entsprechenden bewährten Arzneimittel. Seit 2011 bilden die G-BA-Ergebnisse die Grundlage für die Verhandlungen zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und der pharmazeutischen Industrie zur Festlegung der Preise für neue Wirkstoffe.

Über die Clostridium-Difficile-Infektion (CDI)

CDI ist eine ernste Krankheit, zu der es infolge einer Infektion der inneren Auskleidung des Dickdarms durch C. Difficile-Bakterien kommt. Die Bakterien produzieren Toxine, die zu einer Entzündung des Dickdarms, zu Durchfall und in manchen Fällen zum Tod führen.[16] Patienten entwickeln CDI in der Regel nach dem Einsatz von Breitspektrum-Antibiotika, welche die normale Darmflora stören und es so den C. Difficile-Bakterien ermöglichen zu gedeihen.[16] [17] Das Risiko von CDI und einer Wiedererkrankung ist bei Patienten ab 65 Jahren besonders hoch.[18]

Über DIFICLIR

DIFICLIR, in den USA unter der Bezeichnung DIFICID(TM) bekannt, wurde von Optimer Pharmaceuticals, Inc. entdeckt und entwickelt. Es wurde im Mai 2011 von der Arzneimittelzulassungsbehörde der USA (FDA) zugelassen[19] und erhielt im Dezember[9] die europäische Zulassung für die Behandlung von Erwachsenen mit CDI, auch bekannt als C. Difficile-assoziierte Diarrhö (CDAD).[9] Astellas Pharma Europe Ltd. ist der exklusive Lizenznehmer für die Entwicklung und Vermarktung von DIFICLIR in Europa und in weiteren Ländern im Nahen Osten, Afrika und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).

Über Astellas Pharma Europe Ltd.

Astellas Pharma Europe Ltd. mit Sitz im Vereinigten Königreich ist eine europäische Tochtergesellschaft der in Tokio ansässigen Astellas Pharma Inc. Das Pharmaunternehmen Astellas konzentriert sich auf die Verbesserung des Gesundheitszustands von Menschen in aller Welt durch Bereitstellung innovativer und zuverlässiger Pharmazeutika. Ziel des Unternehmens ist das Erreichen des Status eines Weltkonzerns durch erstklassige Forschung

und Entwicklung

in Kombination mit hervorragender Vermarktung sowie durch und kontinuierliches Wachstum auf dem internationalen Pharmamarkt. Astellas Pharma Europe Ltd. verfügt über 21 Niederlassungen in Europa, Nahost und Afrika, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und drei Produktionsstätten. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 4.300 Mitarbeiter in diesen Regionen. Weitere Informationen zu Astellas Pharma Europe Ltd. finden Sie unter http://www.astellas.eu.

