ORF SPORT + mit den Highlights von der Rollstuhlbasketball-EM Division C und der Faustball-U18-Jugend-EM

Am 23. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 23. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft Division C in St. Pölten um 20.15 Uhr, von der Faustball-U18-Jugend-Europameisterschaft in Vöcklabruck um 20.45 Uhr und von der Österreich-Rundfahrt 1999 um 21.15 Uhr sowie Folge 21 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Das österreichische Nationalteam holte bei der Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft Division C in St. Pölten ungeschlagen den Titel und schaffte damit den direkten Wiederaufstieg in die Divsion B. In einem spannenden Finale schlug Österreich Lettland mit 59:53. Ein überragender Andy Kraft steuerte 40 Punkte und 12 Rebounds zum Finalsieg beim über weite Strecken ausgeglichenen Spiel bei und wurde zudem noch als Topscorer des Turnieres ausgezeichnet. Mit Mehmet Hayirli und Andy Kraft wurden zwei Österreicher ins All-Star-Team gewählt.

Bei der Kornspitz-Faustball-Jugend-EM in Vöcklabruck durften die österreichischen U18-Mädchen nach dem WM-Titel im Vorjahr erneut jubeln - sie holten sich auch EM-Gold. Das Finale zwischen Österreich und Deutschland entwickelte sich zu einem äußerst hochklassigen Match. Am Ende war der 3:0-Sieg gegen die Favoritinnen aus Deutschland hochverdient. Die Schweiz sicherte sich im Spiel um Platz 3 gegen Italien die Bronze-Medaille. Österreichs Burschen scheiterten trotz starker Leistungen am Finaleinzug - sie eroberten Bronze. Im Halbfinale gegen Deutschland gelang in den ersten beiden Sätzen jeweils ein guter Start, doch mit Fortdauer der Partie zeigten die Deutschen ihre Klasse und Österreich riskierte teilweise zu viel. Schlussendlich musste sich Österreich mit 0:3 geschlagen geben. Im Spiel um Platz 3 konnten die Österreicher schließlich souverän gegen Namibia (nahm als Gastmannschaft teil) die Bronze-Medaille erreichen. Im Finale setzte sich die Mannschaft aus der Schweiz mit 3:0 gegen die Deutschen durch.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 22. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at