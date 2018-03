Starwood Capital Group erwirbt Büropark in der Tschechischen Republik

Greenwich, Connecticut Und Prag (ots/PRNewswire) - Die Starwood Capital Group, eine führende private Investmentgesellschaft, gab heute bekannt, dass eine ihrer Tochtergesellschaften den Klasse-A-Büropark "The Park" in Prag, der Hauptstadt der Tschechischen Republik, erworben hat. Sie kaufte The Park von der Aberdeen Asset Management Deutschland AG. Über die Bedingungen der Transaktion wurde nichts bekannt.

The Park, bestehend aus einer über 12 Gebäude verteilten Pachtfläche von 116.000 qm, ist ein ideal gelegener Büropark im Chodov-Bezirk von Prag. Nach Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2008 ist die Immobilie derzeit zu 99 Prozent verpachtet. Zu den gegenwärtigen Pächtern gehören viele bekannte multinationale Unternehmen, darunter DHL, IBM, Honeywell, SONY, Accenture und Dell. Starwood plant, den ursprünglichen Bauträger und derzeitigen Immobilienverwalter AIG/Lincoln beizubehalten. Die Kreditlinie zur Refinanzierung der Immobilie wurde von pbb Deutsche Pfandbriefbank und Helaba gemeinsam gezeichnet.

"Wir freuen uns, ein derart hochqualitatives und renditestarkes Objekt in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas zu erwerben. Diese Transaktion passt perfekt zu unserem zuvor bekanntgegebenen Ziel, mehr Einzelobjekte mit soliden Cash-on-Cash-Renditen zu einem Abschlag auf ihre Ersatzkosten zu kaufen, um unsere Präsenz in Europa auszuweiten", sagte Jeff Dishner, Senior Managing Director von der Starwood Capital Group. "The Park ist eine Prestigeimmobilie mit einem erstklassigen Managementteam und hochgradig kreditwürdigen Pächtern, und wir freuen uns darauf, in Zukunft an seine Erfolgsbilanz anzuknüpfen."

Starwood wurde bei der Übernahme und der Finanzierung der Immobilie von Dentons juristisch beraten.

Informationen zur Starwood Capital Group Global, LLC

Die Starwood Capital Group ist eine private US-amerikanische Investmentgesellschaft, die sich in erster Linie auf globale Immobiliengeschäfte konzentriert. Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 hat sie mehr als 20 Mrd. US-Dollar an Investitionskapital aufgebracht und über ihre verschiedenen Fonds, die ein Vermögen von mehr als 41 Mrd. US-Dollar repräsentieren, 16 Mrd. US-Dollar angelegt. Derzeit hat die Starwood Capital Group ein verwaltetes Vermögen von mehr als 26,3 Mrd. US-Dollar. Die Starwood Capital Group unterhält Büroniederlassungen in Greenwich, Atlanta, San Francisco, Washington, D.C., Los Angeles, Chicago und Miami sowie Partnerbüros in London, Luxemburg, Paris und Sao Paulo. Die Starwood Capital Group hat auf weltweiter Ebene in nahezu alle Klassen von Immobilien investiert, darunter Büroräume, Einzelhandelsflächen, Wohnimmobilien, Seniorenheime, Golfplätze, Hotels, Resorts und Industrieanlagen. Die Starwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften haben eine erfolgreiche Anlagestrategie umgesetzt, die den Aufbau von Unternehmen auf der Grundlage von Kernimmobilienportfolios in sowohl privaten als auch öffentlichen Märkten umfasst. Weitere Informationen über Starwood Capital finden Sie unter www.starwoodcapital.com.

Web site: http://www.starwoodcapital.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Tom Johnson/Pat Tucker, Abernathy MacGregor,

+1-212-371-5999