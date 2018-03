Lotto: Zwei Sechser nach Dreifachjackpot mit je rund 2,4 Mio. Euro

Sologewinn mit 268.000 Euro und Pechvogel beim Joker

Wien (OTS) - Rund 7,5 Millionen Tipps wurden anlässlich des Lotto Dreifachjackpots abgegeben, und zwei davon haben exakt gepasst. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der steirischen Landeshauptstadt Graz kreuzte die "sechs Richtigen" 9, 10, 14, 16, 18 und 36 im dritten von vier Tipps auf seinem Normalschein an. Einer bzw. eine aus dem niederösterreichischen Waldviertel überließ die Auswahl der Zahlen dem Zufallszahlengenerator und kam per Quicktipp zum Erfolg. Der Computer platzierte die gewinnbringende Kombination in den vierten von vier Tipps.

Es war dies der fünfte Dreifachjackpot im heurigen Jahr, und der erste, der mehr als einen Sechser brachte. Die bisherigen Dreifachjackpots endeten dreimal mit einem Sologewinn, einer entwickelte sich zum Vierfach- und in weiterer Folge zum Fünffachjackpot weiter.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 4 gab es ebenfalls zwei Gewinner. Ein Niederösterreicher und ein Wiener erhalten dafür jeweils mehr als 110.500 Euro.

Joker Glück und Pech lagen beim Joker diesmal eng beisammen, denn es gab wohl zwei Quittungen mit der richtigen Jokerzahl, aber nur auf einer war auch das "Ja" angekreuzt. Ein Tiroler bzw. Tirolerin erhält dafür rund 268.000 Euro. Ein Oberösterreicher hatte das "Nein" angekreuzt, ging leer aus und wurde somit zum "Pechvogel" der Runde.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21.7.2013:

2 Sechser zu je EUR 2.372.576,90 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 110.505,20 171 Fünfer zu je EUR 1.409,90 557 Vierer+ZZ zu je EUR 151,50 9.085 Vierer zu je EUR 43,70 14.031 Dreier+ZZ zu je EUR 13,70 150.393 Dreier zu je EUR 4,70 459.653 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 9 10 14 16 18 36 Zusatzzahl: 4

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21.7.2013:

1 Joker zu EUR 267.871,40 20 mal EUR 7.700,00 132 mal EUR 770,00 1.467 mal EUR 77,00 14.848 mal EUR 7,00 149.810 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 8 8 8 5 4 6

