Neuer Service von hotel.info: Einsparpotenziale für Firmenkunden beim Hoteleinkauf

Nürnberg (ots) - hotel.info erweitert sein Produktportfolio um eine neue Dienstleistung für Firmenkunden. Mit dem Start des Service "Intelligent Sourcing" unterstützt das internationale Buchungsportal hotel.info [ www.hotel.info ] nun Großkunden dabei, Einsparpotenziale aufzudecken und den Arbeitsaufwand bei Hoteleinkauf und Ratenverhandlungen zu minimieren.

Namhafte Großunternehmen buchen ihre Hotelzimmer regelmäßig bei hotel.info und können nun auch den Firmenkundenservice "Intelligent Sourcing", ein Angebot der HRS GROUP, kostenlos in Anspruch nehmen. Durch die Bündelung der Nachfrage und die Analyse von internationalen Benchmark-Daten sind die Sourcing-Experten der HRS GROUP in der Lage, Einsparpotenziale zu erkennen. Dies nutzen sie zur Optimierung des bestehenden Hotelportfolios des Kunden und übernehmen bei Bedarf auch die Ratenverhandlungen. Durch die Auswertung der bestehenden Hotelverträge und der gebuchten Destinationen erhält der Kunde einen genauen Überblick seiner Buchungen, um das Hotelportfolio weiter zu optimieren. Die Übernachtungs- und Prozesskosten können so deutlich gesenkt werden.

Peter Hildenbrand, Director Corporate Sales bei hotel.info, zu dem neuen Service: "Intelligent Sourcing ist ein weiterer Baustein in unserer Strategie, dem Kunden die komplette Wertschöpfungskette einer Hotelbuchung anzubieten. Das fängt bei der Ratenverhandlung an und reicht über die Buchung bis hin zur Übermittlung, Verarbeitung und Auswertung der Daten in weiterführenden Systemen."

