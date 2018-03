Jutta Hanle steigt bei Kapsch BusinessCom zum Vice President Marketing & Communications auf

Wien (OTS) - Jutta Hanle (43) ist seit mehr als zehn Jahren als Abteilungsleiterin in der Kommunikation von Kapsch BusinessCom tätig. Ab sofort ist die studierte Betriebswirtin als Vice President Marketing & Communications Teil des Top-Managements des führenden ICT-Servicepartners in Österreich und CEE. Hanle ist zweifache Mutter (die Töchter sind 3 und 8 Jahre alt) und kann Managementposition und Familie dank der Flexibilität ihres Arbeitgebers und technischer Lösungen für Home Office in Einklang bringen.

Nach ihrem Studienabschluss an der Universität Bayreuth und Auslandsstipendium mit Schwerpunkt Internationales Marketing an der Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord, Lille, Frankreich startete Jutta Hanle ihre Karriere 1995 bei der Bosch Telecom AG, Paris und später dann nach Wien. Nach einer Zwischenstation als Produktmanagerin für Mobiltelefone und Zubehör bei Ericsson Austria wechselte sie 1999 als Leiterin der Unternehmenskommunikation zu Kapsch BusinessCom bzw. deren Vorläuferunternehmen Schrack BusinessCom.

Die gebürtige Deutsche verantwortet mit ihrem siebenköpfigen Team sämtliche Kommunikations- und Marketing-Agenden des Unternehmens wie zahlreiche Fach- und Socialising-Events, vom CRM für alle Kunden-Aktivitäten über Werbung, Corporate Design, Direktmarketing, New Media bis zu Public Relations ebenso wie die interne Kommunikation. "Auch während meiner Karenzzeiten war ich immer in den Kommunikationsfluss meines Teams eingebunden und habe sehr bald nach der Geburt meiner Kinder wieder stundenweise gearbeitet und die Arbeitszeit sukzessive aufgestockt - im Office ebenso wie von Zuhause. Kapsch zeigte sich immer flexibel und offen und ist für mich ein perfekter Arbeitgeber", meint Hanle.

Kapsch BusinessCom - ein Unternehmen der Kapsch Group - ist mit über 1.400 Mitarbeitern und einem Umsatz von knapp 300 Millionen einer der führenden ICT-Servicepartner in Österreich, Zentral- und Osteuropa. Eingebettet in die Kapsch Unternehmensgruppe agiert Kapsch BusinessCom weltweit mit eigenen Niederlassungen in Österreich und mit Gesellschaften in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Das Gesamtlösungsportfolio des Unternehmens deckt sowohl Informationstechnologie als auch Telekommunikation ab. Kapsch positioniert sich daher als ICT-Servicepartner. Neben der Systemintegration und der kontinuierlichen Optimierung übernimmt Kapsch BusinessCom in immer stärker werdendem Ausmaß auch den vollständigen Betrieb dieser ICT Lösungen. Kapsch setzt dabei auf Herstellerunabhängigkeit und Partnerschaften mit weltweit technologisch führenden Anbietern wie Apple, Aastra, Avaya, Cisco, Google, Hitachi, HP oder Microsoft. Gemeinsam mit diesen Partnern agiert Kapsch als Berater, Systemlieferant und Dienstleistungsanbieter bei seinen 17.000 Kunden, vor allem aber als verlässlicher, vertrauenswürdiger und langfristiger Trusted Advisor in einem sich rasant verändernden technologischen Umfeld.

