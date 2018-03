Medizinische Summer School in Ried - Studenten sammeln wertvolle praktische Erfahrungen

Ried (OTS) - Am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried, einem Unternehmen der Vinzenz Gruppe, ergreift man Maßnahmen, um einen Ärztemangel erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Medizinische Summer School Ried gab Jungmedizinern bereits zum zweiten Mal von 17. bis 19. Juli Einblick in den Krankenhausalltag. 20 Medizinstudenten der Universitäten Innsbruck, Graz und Wien sowie der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) Salzburg sammelten drei Tage lang wertvolle Erfahrungen im Rieder Schwerpunktkrankenhaus.

Alle, die am Gesundheitswesen interessiert sind, wissen es: In den nächsten Jahren wird die Pensionierung von Ärzten zu einem Ärztemangel, vor allem im ländlichen Bereich, führen. Der Ärztenachwuchs ist entscheidend für die Zukunftsstrategie des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Ried. Nur mit einer ausreichenden Zahl gut ausgebildeter medizinischer und pflegerischer Fachkräfte können die Menschen in der Region adäquat versorgt werden.

"Wir sehen uns in den nächsten Jahren mit massiven Veränderungen konfrontiert. Mit der Summer School Ried wollen wir auf die umfassenden Ausbildungsmöglichkeiten in unserem Haus hinweisen und die angehenden Mediziner darauf aufmerksam machen, dass sie auch im dezentralen Raum eine exzellente Ausbildung bekommen." erklärt der Ärztliche Direktor des Rieder Spitals, Univ. Prof. Dr. Renner, seine Motivation für die Ausrichtung der Summer School.

"Als Schwerpunktkrankenhaus bieten wir viele Vorteile in der Ausbildung. Die medizinische Summer School soll Medizinstudenten Einblick in das Rieder Spital geben, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können, ob sie unser Haus als Ausbildungsstätte wählen. Wir sehen es als unsere Aufgabe und Verantwortung, die Ausbildung der Ärzte in der Region zu sichern", fügt Geschäftsführer Mag. Oliver Rendel ergänzend hinzu.

An den drei Tagen wurden attraktive Vorträge präsentiert und praxisorientierte Übungen angeboten, welche die Studierenden auf das klinisch-praktische Jahr und auf die Turnusausbildung vorbereiten. Ein Tag wurde dem Training im Zentrum für medizinische Simulation in Linz gewidmet. Ein Näh- und Knüpfkurs, die Wundversorgung, ein Intubations- und Sonografietraining standen ebenso auf dem Programm wie die Endoskopie, Port- und Cavasysteme, das Katheterisieren, Bladder Scan und EKG Basics. Die Studenten konnten sich während der Summer School einen Einblick in das Spektrum des Krankenhauses und in das Arbeitsklima verschaffen. Auch für ein abwechslungsreiches Abendprogramm wurde gesorgt. Dabei hatten die Studenten Gelegenheit, Mediziner aus den unterschiedlichen Bereichen persönlich kennen zu lernen.

Bereits seit mehreren Jahren ist das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried als Lehrkrankenhaus der medizinischen Universitäten Innsbruck und Graz akkreditiert. Mit der Universität Wien besteht eine Kooperation für definierte Abteilungen des Krankenhauses - an diesen Abteilungen werden Studenten anhand vorgegebener Lernziele theoretisch und praktisch ausgebildet. "Das zeigt den hohen klinischen Standard, kontinuierlich betriebene wissenschaftliche Aktivitäten und die didaktische Kompetenz der Abteilungen des Schwerpunktkrankenhauses." fasst Univ. Prof. Dr. Renner zusammen. Ziel ist, die medizinische Lehre weiter auszubauen, um auch in Zukunft als Lehrkrankenhaus und Arbeitgeber attraktiv zu bleiben und die medizinische Versorgung im Krankenhaus sicher zu stellen.

Vielfältige Möglichkeiten in der medizinisch-akademischen Ausbildung wurden schon bisher im Rieder Schwerpunktkrankenhaus geboten: Von Famulaturen über Studienplätze im klinisch-praktischen Jahr kurz vor Ende des Medizinstudiums bis hin zur Turnusarzt- und Facharztausbildung in 17 verschiedenen Fächern. Einer der großen Vorteile für Turnusärzte am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried ist zudem, dass man den gesamten Turnus im Schwerpunktspital absolvieren kann.

