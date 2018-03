Gemeinde Gartow schont den Haushalt mit Straßenbeleuchtung von LED's CHANGE THE WORLD

Königswinter (ots) - Wenn Haushaltsmittel knapp sind, gehen in vielen Gemeinden im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus. Nicht so in Gartow in der Elbtalaue / Wendland. Die Gemeinde hat die Straßenbeleuchtung auf Lampen von LED's CHANGE THE WORLD umgestellt. Umgesetzt wurde das Projekt in Kooperation mit dem lokalen Partnerunternehmen Schütte Baumarkt GmbH & Roggan KG. Die Beleuchtungsköpfe sind vollständig für den europäischen Markt zertifiziert und deutlich unter den heute in Deutschland üblichen Marktpreisen erhältlich. Dies macht die Struktur des Direktvertriebs der LED's CHANGE THE WORLD GmbH möglich. Das Unternehmen hält die Kosten auf sehr niedrigem Niveau, um die LED-Technologie mit fairen Preisen auch in Zeiten knapper Kassen dem Markt zur Verfügung zu stellen. In Gartow wurden Lampen installiert, die einen Verbrauch von 22 Watt haben und eine Lichtleistung von 2.100 Lumen bieten.

Für Heino Drimalski, Kämmerer der knapp 4.000 Einwohner zählenden Gemeinde, war vor allem der Kostenfaktor ausschlaggebend: "Unser Ziel ist es, mit öffentlichen Geldern - und damit letztendlich dem Geld unserer Bürger - verantwortungsbewusst umzugehen. Gerade Infrastruktur wie Straßenbeleuchtung ist hier ein wichtiger, oft sehr teurer Faktor. Mit den Lampen von LED's CHANGE THE WORLD können wir unsere Straßenbeleuchtung kostengünstig gestalten. Die Tatsache, dass die Lampen für den europäischen Markt zertifiziert sind, war für uns ein weiteres Entscheidungskriterium. Denn Kosten sparen darf nicht zu Lasten von Qualitäts-Standards gehen." Der Kämmerer konnte außerdem durchsetzen, dass die vielerorts übliche Bündelung der Leistungen wie Lieferung, Installation und Wartung durch nur einen Lieferanten aufgebrochen wurde.

Über die LED's CHANGE THE WORLD GmbH:

Das Unternehmen wurde 2011 von Dipl.-Ing. Hans-Georg Kucharski gegründet. Sitz des Verkaufsbüros Deutschland ist Königswinter. LED's CHANGE THE WORLD hat sich auf den Vertrieb umweltfreundlicher LED-Lampen spezialisiert und bietet Kunden im B2B und B2C Bereich LED-Lichtlösungen an. Auf die von LED's CHANGE THE WORLD vertriebenen LED-Lampen gewährt das Unternehmen eine Garantie von mindestens 3 Jahren. Das Unternehmen unterstützt mit dem Verkauf seiner Produkte die Tropenwaldstiftung OroVerde. Weitere Informationen auch unter:

